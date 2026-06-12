Wahbi çıtayı yükseltiyor: Fas, Dünya Kupası şampiyonluğunu hayal ediyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, "Atlas Kaplanları"nın Dünya Kupası'na girerken beslediği büyük hedefleri açıkladı ve Fas'ın 2022 turnuvasında yarı finale yükselerek elde ettiği tarihi başarıdan sonra artık farklı bir gözle bakıldığını vurguladı.

Fahmi, Faslı "Al-Batal" sitesinin aktardığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Sürpriz olmak pek hoşuma gitmiyor... (2022 Dünya Kupası'ndaki) tüm maçları hatırlıyorum... Hedef aynı, fark sadece beklentilerin farklı olması."

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Fas teknik direktörü, takımın artık sorumluluk üstlenmesi ve beklentileri karşılama seviyesine yükselmesi gerektiğini, bunun için de geçen turnuvadaki başarılı performansından edindiği deneyimlerden yararlanması gerektiğini belirtti.

Wahbi şunları ekledi: "Bugün artık sürpriz değiliz. Artık sahada sorumluluk almamız gerekiyor. 2022'deki deneyimin bize güç ve cesaret verdiği açık. Artık büyük oyuncular olduğumuzu ve büyük işler başarabileceğimizi kabul etmeliyiz."

Fahmi, Fas milli takımındaki beklentilerin çok yüksek olduğunu vurguladı ve takımın en üst seviyede rekabet edebileceğine inandığını belirtti.

Oyuncu, "Hayalimiz Dünya Kupası'nı kazanmak. Kalbinizle oynar ve maçta elinizden gelenin en iyisini yaparsanız, her şey mümkün hale gelir" dedi.

Fas, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine, ABD'nin doğu kıyısı saatine göre yarın Pazar akşamı Brezilya ile karşılaşarak başlayacak. Fas, Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı 3. grupta mücadele edecek.