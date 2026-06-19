Fas milli takımının teknik direktörü Muhammed Wahbi, Atlas Kaplanları’nın Cuma günü Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde İskoçya milli takımı tarafından ortaya konacak zorlu fiziksel mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

Wahbi, Premier Lig'de forma giyen Faslı oyunculardan performanslarını yükseltmelerini ve Atlas Kaplanları'nın İskoçya'nın fiziksel gücüne karşı koymasına yardımcı olmalarını istedi. Bu talep, Arap takımının Brezilya ile 1-1 berabere biten ilk maçta sergilediği olağanüstü performanstan sonra geldi.

Bu puan, Fas milli takımını Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) geçici sıralamasında altıncı sıraya yükseltti; bu, daha önce görülmemiş bir rekor olsa da, Wahbi bu başarının peşinden sürüklenmeyi reddetti ve takımını, grup aşamasındaki ikinci maçlarında İskoçya ile karşılaşacakları zorlu mücadeleye hazırlanmaya çağırdı.

Maç öncesi basın toplantısında Wahbi şunları söyledi: “İskoçların fiziksel mücadelesi, ikinci toplarda veya hava toplarında kendini gösterecek. Brezilya da fiziksel olarak güçlüydü, ancak topun etrafında mümkün olduğunca çok oyuncu bulundurmak için mümkün olduğunca uzun süre sıkı bir blok halinde kalmamız gerekiyor… Bir planımız var.”

Ve ekledi: "Maçı kontrol etmemiz ve sakinliğimizi korumamız gerekiyor ki, maçın her iki tarafın da hızlı ve karşılıklı ataklarına dönüşmesini önleyelim. Fazla gergin olmamalıyız. Bu futbol; Premier Lig'de oynayan oyuncularımız var ve onlar bu konuda üstün, ancak biz de başka konularda üstünlük sahibiyiz."

Wahbi sözlerine şöyle devam etti: “Planımızdan bahsetmeyeceğim, ancak hazırız.”

Brezilya karşısında forma giyen altı oyuncu, aralarında İssa Diop, Şadi Riyad, Nasir Mezraoui ve Şemseddin Talbi’nin de bulunduğu, İngiltere Premier Ligi’nde forma giyiyor.

Naif Akrad’ın sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmeseydi bu sayı daha fazla olabilirdi; ancak Fas, as savunma oyuncusu ve sol kanat oyuncusu Abdelsamad El Zalzouli’nin yokluğuna rağmen açılış maçında iyi bir performans sergilemişti.

Vahbi, Premier Lig’deki bu deneyimin, takımının İskoçya milli takımıyla karşılaşmasına yardımcı olacağını belirtti. İskoçya’nın, geçen hafta sonu Grup 3’ün açılış maçında orta saha mücadelesini Atlas Kaplanları’na kesin bir şekilde kaybeden Brezilya’dan daha agresif ve fiziksel olarak daha güçlü olması bekleniyor.

Wahbi sözlerine şöyle devam etti: “Hâlâ birçok şeyi düzeltiyoruz ve oyuncuların yaratıcılığına yer bırakarak net ilkeler belirliyoruz. Dünya Kupası öncesinde yapmak istediğim bazı şeyler vardı, ancak bunları turnuva sırasında ya da sonrasında yapmak zorunda kalıyoruz.”

Şöyle devam etti: “As kadro için seçeneklerimiz var ve her pozisyonda çözümlerimiz mevcut, ancak sakiniz; Naif ve Zalzuli’yi kaybetmemize rağmen Fas paniğe kapılmadı.”

Son olarak şunları söyledi: “Brezilya maçını geride bırakmalıyız. İskoçya grupta hâlâ bizim önümüzde; onların üç puanı var, bizim ise bir puanımız. Daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor ve grubun durumuna bakmak bile ayaklarımızı yere basmamızı sağlayacaktır.”