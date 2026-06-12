Wahbi, Brezilya maçında erken bir çatışmaya yol açıyor: Ancelotti’nin sırlarını biliyorum ama planımı açıklamayacağım

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, önümüzdeki Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanacak ve 2026 Dünya Kupası finallerinin 3. Grubu'nun ilk turu kapsamında "Atlas Kaplanları" ile Brezilya Milli Takımı'nı karşı karşıya getirecek olan maç öncesinde, meydan okuma ve güven bayrağını dalgalandırdı. Bu grupta iki takımın yanı sıra Haiti ve İskoçya milli takımları da yer alıyor.

Wahbi, maç öncesi basın toplantısında, Naif Akrad ve Abdelsamad El Zalzouli'nin sakatlık nedeniyle resmi olarak kadrodan çıkarılma kararının ardından bu iki oyuncuyu kadroda görememekten duyduğu büyük üzüntüyü dile getirirken, aynı zamanda yedek oyunculara olan tam güvenini vurguladı. Wahbi, şu yorumda bulundu: "Oyuncularımız iyi durumda ve maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlar. Herhangi bir oyuncunun yokluğu veya sakatlığı nedeniyle alıştığımız oyun tarzımızı veya taktiğimizi değiştirmeyeceğiz. Her rakibe karşı her zaman uyguladığımız net bir sistemimiz ve sabit ilkelerimiz var."

Rakibi ile ilgili olarak Faslı teknik direktör, Brezilya milli takımının şampiyonluk arzusuna sahip olduğunu ve büyük saygı gördüğünü vurguladı ve şunları ekledi: "Herkes Brezilya'yı bireysel ve takım olarak çok iyi tanıyor; onlara saygı duyuyoruz ama onlarla karşılaşmaktan korkmuyoruz ve onların geçmişi maçtaki hedefimizi değiştirmeyecek. Normal bir şekilde ve olağanüstü önlemler almadan hazırlandık ve oyuncular büyük bir özgüvene sahip."

Basın toplantısında Wahbi, Samba ekibinin teknik direktörüne değinirken medyaya şakacı bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Carlo Ancelotti çok büyük bir teknik direktör. Tüm kitaplarını okudum ve belki de yarınki maçta avantajlı olan benim, çünkü tüm sırlarını biliyorum (gülerek)."

Atlas Aslanları'nın teknik direktörü, gazetecilere taktiksel planlarını açıklamayı reddetti ve soruyu soranlardan birine kararlı bir tonla şöyle dedi: "Şimdi sana Brezilya'ya karşı oynayacağımız taktiği vermemi mi istiyorsun? Net bir sistemimiz var ve neden bu taktiği öğrenmek için bu kadar sabırsızlandığını anlamıyorum. Maç gününe kadar beklemelisin ki sahada görebilesin." Wahbi ayrıca futboldaki kendi felsefesini vurgulayarak şöyle dedi: "Bu oyunda şansa asla inanmam, çalışmaya ve gayrete inanırım, her şeyin sonunda Allah'ın rızası ile gerçekleşir."

Mohamed Wahbi, açıklamalarını bu maçın sonucunun Fas milli takımının ulaştığı seviyenin gerçek bir ölçütü olacağına işaret ederek sonlandırdı. Samba'nın Fas futboluna büyük saygı duyduğunu ve takımının en büyük hedefinin önümüzdeki uzun yıllar boyunca tüm rakiplere bu saygıyı kabul ettirmek olduğunu belirtti.