Wahbi, 2026 Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları'nın dörtlüsünü belirledi

Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Wahbi, önümüzdeki Haziran ayında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine katılmadan önce, Ekvador ve Paraguay ile oynanan son iki hazırlık maçında oyuncuların performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra, Atlas Aslanları'nın orta saha kadrosunu belirledi.

Son Afrika Uluslar Kupası'nın ardından görevinden ayrılan teknik direktör Walid Regragui'nin yerine Fas milli takımının başına geçen Wahbi, kadroda gençleşmeye ve farklı hatlarda taktiksel dengeyi sağlamaya yönelik yeni bir döneme başladı.

Ayrıca okuyun: Perez, Mallorca yenilgisinin ardından patladı... Real Madrid soyunma odasını sarsan ateşli mesaj



Yeni teknik direktör, Ekvador ve Paraguay ile oynadığı ilk iki hazırlık maçında, Dünya Kupası için nihai kadrosunu belirlemeden önce defansif orta saha oyuncularının performansını incelemeye odaklandı.

Faslı "Sport 7" sitesinin haberine göre, Wahbi, Dünya Kupası'nda güveneceği orta saha dörtlüsünü belirledi.

Söz konusu isimler, Nael El Ainaoui, Samir El Mrabet, Rabie Harimat ve Sofiane Amrabat olup, bu oyuncular kadroda iki oyuncunun yerini alacak.

Aynı kaynaklar, Wahbi'nin, yüksek fiziksel hazırlığı ve hatlar arası bağlantı kurma yeteneği sayesinde tartışmasız bir şekilde ilk 11'de yerini alan Nael El Ainaoui'nin seviyesinden tamamen ikna olduğunu ve iki hazırlık maçında dengeli bir performans sergileyen El Mrabet'ten de memnun olduğunu belirtti.

Ayrıca okuyun: "Ahlaka aykırı davranışlar"... Hakimi, Madrid kartını kullanarak Paris'i manevra yapıyor



Harimat da taktiksel disiplini sayesinde teknik ekibin güvenini kazandı. Sufyan Amrabat'ın ise uluslararası tecrübesi ve büyük maçlarda orta sahayı yönetme kabiliyetiyle takıma büyük katkı sağlayacağı bekleniyor.

Wahbi, Dünya Kupası maçlarında taktik seçeneklerini çeşitlendirmek amacıyla 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda farklı görevlerde oynayabilecek 4 oyuncuyu kadroya çağıracak. El Ainaoui ve Amrabat'ın defansif orta saha pozisyonu için rekabet etmesi beklenirken, El Mrabet ve Harimatt orta sahanın ileri pozisyonlarında ek çözümler sunacak.

Bu istikrar, Wahbi'nin Fas'ın yanı sıra Fransa, Japonya ve Kanada'nın da yer aldığı Dünya Kupası 6. Grubu'ndaki zorlu rekabete hazırlanırken, kadro içinde deneyim ve hırs arasında bir denge kurmaya çalıştığı bir dönemde geliyor.

Ayrıca okuyun: Diaz öne çıkıyor: Arbeloa öfkesini Real Madrid'in üçlüsüne yöneltiyor... ve ceza anında geliyor



Fas milli takımı, turnuvaya 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Japonya ile oynayacağı maçla başlayacak. Ardından 20 Haziran'da ABD'nin Dallas kentinde Fransa ile karşılaşacak ve grup aşamasını 26 Haziran'da Montreal'de Kanada ile oynayacağı maçla tamamlayacak.