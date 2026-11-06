Henüz on yedi yaşını geçmedi ama Alman futbol tarihine adını yazdırmanın eşiğinde. Bundesliga'nın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri haline geldikten sonra, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp'un dikkatini çekmeyi başardı ve tarih boyunca Die Mannschaft forması giyen üçüncü en genç oyuncu olabileceği istisnai bir adıma yaklaştı.

Söz konusu isim, Borussia Mönchengladbach'ın yeteneği Wael Mohya. Henüz on yedi yaşında olmasına rağmen Klopp'un, santrforun arkasındaki hücum mevkilerini doldurmak için seçtiği altı oyunculuk listeye dahil edilmesinin ardından, A Milli Takım ile şansını yakalamaya hazırlanıyor ve böylece grubun büyük farkla en genç oyuncusu olacak.

Mohya'nın, Mönchengladbach'ın 3-2 kazandığı maçta Stuttgart karşısında gösterdiği parlak performans, kariyerinin en belirgin dönüm noktası oldu. Dikkat çekici bir performans sergileyip takımını Bundesliga'da yeni bir mağlubiyetten kurtararak, yaşının sınırlarını aşan istisnai bir yeteneğe sahip olduğunu herkese kanıtladı.

Takımıyla dikkatleri üzerine çektikten ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile ilk kez forma giydikten sonra oyuncu, A Milli Takım teknik ekibinin ilgi odağı haline geldi. Klopp, ona fırsat verme zamanının geldiğini düşündü.

Ancak Mohya'nın davet edilmesi, yalnızca parlak performansının bir ödülü değildi; aynı zamanda Faslı anne babanın çocuğu olarak Almanya ya da Fas'ı temsil etme hakkına sahip olduğu için, uluslararası geleceğiyle ilgili bir mücadeleye de son verdi.

Oyuncu daha önce Almanya Milli Takımı'nı temsil etme hayalinden söz etmiş ve "Bild" gazetesine şunları söylemişti: "21 Yaş Altı Milli Takım deneyimi benim için mükemmel bir adımdı ve hedefim elbette bir gün A Milli Takım ile uluslararası bir oyuncu olmak. Tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim ama şu anda odak noktam Mönchengladbach."

Alman gazetesine göre Fas Futbol Federasyonu, oyuncuyu Fas'ı temsil etmeye ikna etmek için çaba harcadı; ancak Mohya, tercihini doğduğu ülke olan ve 31 Aralık 2008'de dünyaya geldiği Almanya lehine kesinleştirmiş görünüyor.

Sırbistan ya da Hollanda karşısında forma giymesi halinde, Almanya Milli Takımı tarihinin üçüncü en genç oyuncusu olacak ve uluslararası geleceğiyle ilgili her türlü tartışmaya da son vermiş olacak.

Mönchengladbach mücevherini bedavaya kaybediyordu

Mohya'nın A takıma giden yolculuğu kolay olmadı; Borussia Mönchengladbach, bu yükselen yeteneği karşılıksız kaybetmenin eşiğine geldi.

Oyuncu Mettmann şehrinde doğdu, Mönchengladbach'ta büyüdü ve kariyerine SV Straelen kulübünde başladıktan sonra yedi yaşında Borussia'nın akademisine katıldı.

13 Aralık 2025'te Wolfsburg karşısında Bundesliga'daki ilk maçına çıktı; ancak akademideki sözleşmesinin Haziran 2025'te sona ermesi ve yönetimin o dönemde Kilian Sauk'ın geleceğine odaklanmasıyla birkaç gün sözleşmesiz kalmasının ardından, bu aşamaya ulaşması garanti değildi.

CEO Stefan Stegemann'ın müdahalesi, kulübü istisnai bir yeteneği kaybetmekten kurtardı. Stegemann, oyuncunun potansiyelini 17 Yaş Altı Gençler Ligi turnuvasında beğenmişti; Mohya bu turnuvada Bayern Münih karşısında parlamış ve iki gol atmış, ardından Leipzig karşısındaki finalde bir gol daha eklemişti.

18 aydan kısa bir süre sonra Mohya'nın piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euroya ulaştı ve hisseleri yükselmeye devam ederek Avrupa kıtasının en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi.

Aralarında Bayern Münih'in de bulunduğu büyük kulüpler oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor; ancak Mönchengladbach'ın teknik direktörü Alexander Blessin, şöhretin onun kişiliğini değiştirmediğini vurgulayarak şöyle diyor: "Bilincinde ya da kişiliğinde herhangi bir değişiklik yaşadığını hissetmiyorum, o sadece Wael."

Çocuk bakımından yıldızlık hayallerine

İsminin etrafındaki büyük gürültüye rağmen Mohya hâlâ sadeliğini koruyor; zira birkaç ay önce bir ilkokulda, okul gününün bitiminin ardından çocuk bakımı programı kapsamında çalışıyordu.

Oyuncu geçen Ocak ayında, ileri teknik yüksekokula girmek için bir yeterlilik belgesi almak amacıyla yaz boyunca başladığı, topluma hizmet eden bir gönüllü yıl geçirme konusunda anne babasıyla anlaştığını açıklamıştı.

Bu deneyim sırasında, Borussia'nın soyunma odalarında hâlâ ona eşlik eden ilginç bir lakap kazandı: "Wafel". Altı yaşındaki bir kız çocuğu adını telaffuz edemeyince, ona Wael yerine bu lakapla seslenmişti.

Oyuncu "Bild" gazetesine şunları söyledi: "Adımı telaffuz edemeyen küçük bir kız vardı, bana hep Wafel diye sesleniyordu ve o zamandan beri bu lakap bana yapıştı."

Mohya, sportif ve mali işlerini "CAA Stellar" ajansıyla iş birliği içinde yöneten anne babasıyla yakın bir ilişkiye sahip; öyle ki kulüpteki maaşının miktarını bilmediğini açıkladı ve şöyle anlattı: "Her şeyle anne babam ilgileniyor, aylık bir harçlık alıyorum ve güzel bir hayat yaşıyorum."

Milyonlar onu bekliyor ama öncelik Gladbach'ta

Mohya'nın primler dahil yıllık maaşı hâlâ bir milyon euronun altında; ancak 2028 yılına kadar süren sözleşmesinin, büyük bir mali artış karşılığında uzatılması gündemde.

Öngörüler, Borussia ile sözleşmesini yenilemesi halinde maaşının yaklaşık iki milyon euroya ulaşabileceğine işaret ediyor; bu da kariyerinde yeni bir mali dönemin başlangıcı olabilir.

Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisine rağmen oyuncunun ayrılmak için acelesi yok gibi görünüyor; zira şu anda odağı Mönchengladbach'ın zorlukları aşmasına yardımcı olmaya yönelmiş durumda. Kulüp ise durumu düzelene kadar mücevherini elinde tutmayı, ardından onu devasa bir meblağ karşılığında satmayı düşünmeyi tercih ediyor.

Böylece Wael Mohya kısa bir sürede, kulübünden bedavaya ayrılmanın eşiğine gelen gözlerden ırak bir yetenekten, Almanya'nın en dikkat çekici yükselen isimlerinden birine ve uluslararası tarihe geçmeye aday bir oyuncuya dönüştü; erken yeteneği, tevazuyu ve gelecek mücadelesini bir araya getiren bir hikâyede.