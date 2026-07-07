Al-Ahly kulübünün yeni teknik kadrosunun tanıtıldığı basın toplantısında duygusal anlar yaşandı. Wael Gomaa, “Kırmızı Kale”ye geri dönmekten duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, adını duyurmasını sağlayan bu kulübün uğruna her şeyi feda etmeye değer olduğunu vurguladı. Ayrıca Faslı teknik direktör El-Hussein Ammouta’ya büyük övgüler yağdırarak, onun takımı önümüzdeki dönemde başarıya taşıyacak tüm niteliklere sahip olduğunu belirtti.

Mahmud El-Khatib başkanlığındaki Al-Ahly kulüp yönetim kurulu, daha önce Walid Salah El-Din’in yerine Wael Gomaa’yı, Faslı El-Hussein Ammouta’nın liderliğindeki yeni teknik kadro kapsamında futbol direktörü olarak atadığını duyurmuştu.

Amota, Danimarkalı Jes Torup’un yerine birinci futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Al-Ahly, Mısır Ligi ve Mısır Kupası şampiyonlukları için mücadele etmenin yanı sıra Afrika Konfederasyon Kupası’na da katılacak olması nedeniyle zorlu bir sezona hazırlanıyor.

Wael Gomaa, El-Hussein Ammouta’nın tanıtımına yönelik basın toplantısında şunları söyledi: “Evime, Al-Ahly’ye geri döndüğüm için mutluyum. Burası hayatımın en güzel dönemlerini yaşadığım ve bana çok şey kazandıran yer. Umarım kulübe, kariyerim boyunca bana sunduklarının en azından küçük bir kısmını geri ödeyebilmişimdir. Evime dönmenin paha biçilemez bir değeri var ve bu zamanda bana bu fırsatı verdikleri için Al-Ahly yetkililerine teşekkür ederim."

Ve şöyle devam etti: “Al-Ahli’de yeniden bulunmaktan mutluyum ve bu muhteşem kulüp için her şeyi feda etmeye hazırım. Beni bu büyük göreve seçtikleri için kulüp yetkililerine teşekkür ediyorum; ayrıca, evime yeniden dönmemde işbirliği ve yardımları için beIN SPORTS kanalının yetkililerine de teşekkürlerimi sunuyorum.”

Gomaa, yeni teknik direktörü överek şunları söyledi: “Afrika ve Orta Doğu’nun en iyi teknik direktörlerinden biri olan El-Hussein Ammouta’yı takdim ediyorum. Kendisi büyük potansiyele sahip ve çalıştığı tüm kulüplerde olağanüstü başarılara imza attı. Al-Ahli’nin doğasına uygun tüm niteliklere sahip ve bunu önümüzdeki dönemde kanıtlayacaktır. Bize katıldığı için son derece mutluyuz.”

Açıklamalarını şöyle tamamladı: “Hüseyin Ammota, şu anda sahada bulunan en iyi teknik direktörlerden biri olarak, güçlü bir kişiliğe, seçkin bir zihniyete ve harika bir antrenörlük anlayışına sahip; herkes onun yetkinliğini onaylıyor. Onunla şahsen çalıştım ve son derece saygın bir kişiliğe sahip olduğunu biliyorum. El-Ahli’deki yeni görevinde başarıya ulaşmasına yardımcı olacak deneyim ve yeteneklere sahiptir.”