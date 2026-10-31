VVV-Venlo, Limburg derbisini kazanarak Keuken Kampioen Divisie'de etkileyici bir şekilde ikinci sıraya yerleşti

VVV-Venlo, cumartesi günü Keuken Kampioen Divisie'de bir galibiyet daha aldı. Teknik direktör Marinus Dijkhuizen'in takımı, Limburg derbisinde MVV Maastricht'i 2-1 yenerek şimdilik Keuken Kampioen Divisie'de ikinci sıraya yerleşti. MVV ise onuncu sırada.

VVV, ilk yarının son bölümünde iki kez etkili oldu. Ismail Oulad M'Hand, güzel bir ara pasıyla Mattheos Tsigkas'ı savunmanın arkasına kaçırdı. On dokuz yaşındaki Yunan futbolcu da şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarının uzatma dakikalarında takımlarıyla birlikte deplasmana gelen taraftarlar bir kez daha sevince boğuldu. Lars de Blok (lakabı: Blokerto Carlos), kullandığı kornerde topu kusursuz bir şekilde Eanna Clancy'nin kafasına gönderdi. Clancy'nin kafa vuruşuyla skor 0-2 oldu.

MVV pes etmedi ve ikinci yarıda yeniden maça ortak oldu. Lennerd Daneels penaltıyı gole çevirerek MVV taraftarlarına nihayet sevinme fırsatı verdi.

Son bölümde VVV zor anlar yaşasa da MVV, birkaç tehlikeli pozisyona rağmen istediği sonucu alamadı. Böylece VVV, hafta içinde Vitesse karşısında kupadan elenmesinin (0-2) ardından iyi bir toparlanma gösterdi.