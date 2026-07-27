Völler Almanya'daki değişiklikler hakkında: Klopp bu kararda beklentilerin dışına çıkmayacak

Alman taraftarlar, Jürgen Klopp döneminin ilk adımlarını, bu değişimin Almanya Milli Takımı'nın kaptanlık kimliğini etkileyip etkilemeyeceğini yoksa yalnızca teknik yönlerle mi sınırlı kalacağını öğrenmek için bekliyor.

Klopp, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Paraguay'a karşı 1-1'lik beraberliğin ardından penaltı atışları sonucunda elenmesiyle görevini sona erdiren Nagelsmann'ın ayrılığının ardından geçen hafta Alman Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü devralmıştı.

Klopp, ilk basın toplantısında milli takımın kaptanlık kimliğini netleştirmemiş ve yalnızca tüm oyuncuların Almanya'yı temsil etme fırsatı bulacağını vurgulamış olsa da, Alman Milli Takımı'nın sportif direktörü Rudi Völler bu konuda bir değişiklik olmasını ihtimal dışı bıraktı.

Völler, Mainz kentindeki Uluslararası Antrenörler Kongresi sırasında şunları söyledi: "Joshua Kimmich'in milli takımın kaptanı olarak kalmasını bekliyorum. Birçok uluslararası maçta gerçek bir lider ve harika bir kaptan olduğunu kanıtladı, bu görevde büyük bir değişiklik olmasını hayal edemiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Klopp'un söylediklerini hepimiz takip ettik ve bu konuda farklı planları olduğu izlenimi vermedi."

Kimmich, İlkay Gündoğan'ın 2024 Avrupa Şampiyonası sonrası milli takımdaki kariyerine son vermesinden bu yana Almanya'nın kaptanlık pazubandını taşıyor ve milli takım formasıyla 114 maça çıktı.

Klopp'un Almanya ile resmi serüvenine, eylül ve ekim ayları arasındaki milli takım arasında başlaması bekleniyor. Alman Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında 24 eylülde Hollanda ile karşılaşacak, ardından üç gün sonra Yunanistan'ı ağırlayacak, daha sonra Sırbistan ile karşılaşacak ve 4 ekimde Yunanistan ile rövanş maçına çıkacak.

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