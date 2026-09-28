Volkanovski - Evloev UFC 333 biletleri nasıl alınır: Abu Dabi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

UFC 333, 24 Ekim 2026'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'ya geliyor. Güçlü kartta, tüy siklet şampiyonu Alexander Volkanovski kemerini yenilgisiz rakip Movsar Evloev'e karşı savunacak.

Abu Dabi Showdown Week, yüksek riskli şampiyonluk mücadeleleriyle geri dönüyor. Gecenin ikinci ana maçında horoz siklet şampiyonu Petr Yan, dikkat çeken üçleme karşılaşmasında rakibi Merab Dvalishvili'ye karşı unvanını savunacak.

GOAL, tarih, mekan bilgileri ve fiyatlandırmaya dair tüm detayları sizin için derledi. UFC 333 biletlerini hemen nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

UFC 333 ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi, 17.00 UFC 333: Volkanovski - Evloev Etihad Arena, Abu Dabi Biletler

UFC 333 biletleri nereden alınır?

UFC 333 için birincil biletler, Ticketmaster UAE ve Etihad Arena gişesi dahil olmak üzere resmî bilet satış noktaları üzerinden satışta.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub, resmî sitedeki ilanların tükenmesi halinde başvurabileceğiniz seçenek olur.

UFC 333 biletleri ne kadar?

UFC 333 için resmî bilet fiyatları, Ticketmaster UAE ve resmî salon internet sitesinde 1.368 AED'den başlıyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor ve fiyatlar AED1.180'den başlıyor.

UFC 333 hakkında bilmeniz gereken her şey

UFC 333, Abu Dabi dövüş sporları tarihindeki bir başka büyük bölümü işaret ediyor. Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da düzenlenecek etkinlik, Abu Dabi Showdown Week'in merkez parçası olacak.

Ana maçta Alexander Volkanovski, UFC tüy siklet şampiyonluğunu yenilgisiz rakip Movsar Evloev'e karşı savunacak. Volkanovski, bu sikletin en iyi güreş uzmanlarından birine karşı mirasını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İkinci ana maçta ise horoz siklet şampiyonu Petr Yan, merakla beklenen üçleme mücadelesinde eski şampiyon Merab Dvalishvili'ye karşı unvanını savunacak.

Ana kartın öne çıkan maçları şöyle:

Tüy siklet unvan maçı: Alexander Volkanovski - Movsar Evloev

Horoz siklet unvan maçı: Petr Yan - Merab Dvalishvili

Ağır siklet: Alexander Volkov - Rizvan Kuniev

Tüy siklet: Arnold Allen - Aaron Pico

Yarı ağır siklet: Dominick Reyes - Azamat Murzakanov

Kapılar yerel saatle 17.00'de açılacak. Katılmayı planlayan taraftarlara, yılın en büyük dövüş şölenlerinden biri için yerlerini garanti altına almak adına hızlı davranmaları tavsiye ediliyor.