Volkan Demirel, kariyerindeki en büyük pişmanlığı açıkladı: "Koller'i itmeseydim bugün Buffon veya Neuer seviyesinde olurdum"

Fenerbahçe'nin efsane file bekçisi, birçok konuda düşüncelerini dile getirdi.

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, Socrates Dergi YouTube kanalında Mehmet Demirkol'a konuk oldu.

Fenerbahçe'nin efsane file bekçisi, örnek aldığı teknik direktörden kariyerinde pişmanlık duyduğu ana kadar birçok konuda düşüncelerini dile getirdi.

Demirkol'un Volkan Demirel'in yayıncı kuruluştaki yorumculuğunu beğendiğini söylemesi üzerine Demirel:

"2012'den sonra kendimi teknik direktörlüğe, yorumculuğa diğer bir deyişle oyunu okumaya hazırlamaya başlamıştım.

"Dosya kağıdım var ve her gün not alırım. Kitap yazmayı düşünüyorum. Kartalspor'dan beri anılarımı yazıyorum.

"Yorumculuktan sonra diğer takım taraftarlarının düşüncesi değişti. İçimdekileri söyleyince Galatasaraylılar, bizi daha çok korudu dediler.

Pişmanlığı neydi?

Volkan Demirel, kariyerinde yaptığı en büyük hatayı da açıkladı.

"Arsenal istiyordu. Hatta isim vermeyim ama 5-6 tane üst düzey takım istedi.

"Koller'i ittikten sonra bütün istekler kapandı. Hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan biri Koller'i itmek. O hareket olmasaydı bugün Neuer, Buffon seviyesinde olurdum."

Geçmiş ve gelecekteki kaleciler

Rüştü Reçber'i örnek aldığını söyleyen Volkan Demirel, Altay Bayındır ile arasındaki farkı da açıkladı.

"Altay daha sakin. Düşünerek hareket ediyor ama ben düşünerek hareket etmezdim."

Emre Mor konusu

Volkan Demirel'in Karagümrük'te çalıştığı dönemde Emre Mor'un gelişimi oldukça konuşulmuştu. Bu konu hakkında Demirel:

"Emre Mor, kenar oyuncusu olarak Süper Lig'in en iyisi. Dinletmeyi bilirseniz dinler.

"Emre'ye arkadaş abi gibi yaklaştım yaşadıklarımdan bahsettim.

"Bir antrenmanda Emre'ye hala saha topçusu musun dedim. Emre'nin yönlendirilmesi gerekiyor.

Daum ile ilişkisi

Efsane kaleci, Volkan'ı görünce dehşete düşüyorum açıklamasını yapan Daum ile ilişkisini de esprili bir dille anlattı.

"Daum'u çok severim. Ameliyat olacağım bir dönemde bana "Tek kollu Volkan'a bile razıyım dedi. Onu ilk üç koyarım. "

Sevilla maçı ve rakip forvetler

"Unutulmaz maçım Sevilla'dır. Yediğimiz goller benim hatamdı. Maç 3-2 bitsin de penaltılarda kendimi göstereyim diye dua ettim."

"Karşılaştığım en iyi santrfor Umut Bulu. Nerden çıkacağı belli olmaz.

"Sinan Kaloğlu ve Burak Yılmaz da iyi forvetler."

Örnek aldığı isim

Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyerinde örnek aldığı isim ise bir başka Fenerbahçe efsanesi Obradovic.

"Kendi oyunumu kendim kurguluyorum. Ersun Yanal'dan Daum'a birçok teknik adamın örnek aldığım şeyleri var.

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"Benim için örnek ise Obradovic'tir. Liderlik olarak bana örnek oldu. Futbolcuyken de futbol dışı da her anlamda bana çok katkısı oldu."

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