Volkan Demirel: "Jorge Jesus, Arda Güler konusunda doğrusunu yapıyor"

Volkan Demirel, Jorge Jesus'a övgülerde bulundu.

Son olarak Hatayspor'un başına geçen Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, Akdeniz ekibindeki ilk röportajını yayıncı kuruluşa verdi.

Volkan Demirel; Arda Güler'den Jesus'a Süper Lig tahmininden jübile konusuna birçok noktada açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Demirel, Jorge Jesus'a övgülerde bulundu.

"Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya saygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor.

"Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor

Arda Güler yorumu

"Arda Güler'in gelişimi bence gayet iyi gidiyor şu an. Hocanın ne yapmak istediğini anlayabiliyorum.

"Evet top ayağına çok yakışıyor ancak bence Jorge Jesus zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. 90 dakika oynayacak durumda değil ki hoca onu oynatmıyor.

Süper Lig tahmini

"Dört büyükler, seyirci rüzgarını arkasına almış vaziyette. Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor'a da parantez açılmalı. Bence bu 7 takım, ligin sonuna kadar ilk 7'de olacaktır."

Jübile konusu

"Fenerbahçe ile jübile yapamamış olmak benim için bir yara değil, olsa da olur olmasa da. Bu bana verilen değeri göstermez.

"Ben sokağa çıktığımda hala Fenerbahçeliler bana sarılıyorsa, o benim için bambaşka şeyler ifade ediyor. Tabii ki herkes bir organizasyon yapılmasını ister ancak büyük bir olay değil