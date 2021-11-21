Volkan Demirel: Emre Belözoğlu’nun başarısında Aykut Kocaman’ın payı var

Teknik direktörlüğe Aykut Kocaman’ın yerine Emre Belözoğlu’nu getirdikten sonra beşte beş yapan Başakşehir, 15. sıradan altıncılığa kadar tırmanmayı başardı.

Bu müthiş yükselişin ardından en büyük övgüyü alan isim hiç şüphesiz teknik direktör Emre Belözoğlu. Ancak Volkan Demirel, Aykut Kocaman’ın hakkının yenilmemesi gerektiğine inanıyor.

Ne söyledi?

Demirel, beIN Sports’ta yorumcu olarak katıldığı programda Başakşehir’in yükselişinin arkasındaki nedenleri sıraladı.

“Emre’nin katkısı çok yüksek. Pas oyununu çok iyi oynayan, pas yüzdesinde ligin zirvesindeki bir takımı eline aldı. Fizik anlamında da hazır bir takım vardı. Sadece hücumda çoğalma ve atakları sonuçlandırma konusunda eksikleri vardı.”

“Emre’nin gelişiyle o bölgede daha fazla çalışmaya başladılar. Oyuncu değil, sistem oynuyor. Üçüncü bölgede set oyununa yerleşip, acele etmeden kısa paslarla boşluk arıyorlar.”

Kısa pas vurgusu

“Dikkat ederseniz gollerin çoğunluğunu kısa pas oyunlarıyla buldular. Geçen maçta da, bu maçta da böyle oldu.”

“Tamamen öne odaklı bir çalışma sistemi gerçekleştirdiler. Başakşehir defansta sıkıntı yaşayan bir takım değildi. Defanstan oyun kurma anlamında da yeterli kapasiteye sahip bir takım. İkinci ve üçüncü bölgedeki hücum opsiyonlarını geliştirdiler.”

“Çok iyi gidiyorlar. Beşte beş yapmak bizim ligimizde kolay değil. Emre’yi ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Doğru yolda gidiyorlar.”

“Eleştirilmiştim”

“Kötü bir takım değildi Başakşehir. Bir sezon, 'Aykut Hoca'nın bıraktığı takımla Ersun Hoca şampiyonluğu getirdi' demiştim ve eleştirilmiştim. Aslında kötü bir şey söylemiyorum. Emre'nin başarısının altında, Aykut Hoca'nın getirdiği sistem ve bıraktığı takım var.”