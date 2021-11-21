Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, erken dakikalarda geriye düştüğü maçta Mesut Özil ve Miguel Crespo'dan gelen gollerle 2-1'lik galibiyeti almayı başardı.

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, Kim Min-Jae'nin performansını öne çıkarırken Galatasaraylı taraftarların maçtan önce yaptığı Kore dizi "Squid Game" temalı koreografiye de atıfta bulundu.

Neler söylendi?

beIN Sports'ta yorumculuk yapan Demirel, başarılı savunmacıyı şu sözlerle övdü:

"Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun baş rol oyuncusu Kim'dir."

Galatasaray'ın koreografisi ve Fenerbahçe'nin cevabı

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, yaptığı koreografide ilk olarak “Hazırsanız oyuna başlıyoruz” yazısına dikkat çekti. Ardından gösterinin devamında da Fenerbahçe’ye gönderme olarak “Oyuncu 1907 elendi” cümlesi gösterildi.

Fenerbahçe ise galibiyetin ardından "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti." şeklinde bir paylaşım yaptı.