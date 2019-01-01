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Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi: Ali Koç ve Semih Özsoy'dan özür diledi

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AA
Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, yaşananlardan dolayı özür diledi ve takımı bulunduğu noktadan çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi son buluyor.

Sarı lacivertlilerin bugünkü antrenamanı öncesi basın toplantısı düzenleyen deneyimli eldiven, geçmişi unutmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'yi bulunduğu konumdan yukarı çıkarmaları gerektiğini belirten Volkan Demirel özür diledi.

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Volkan Demirel: "Özür diliyorum"

Volkan Demirel Fenerbahce

Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi.

"Geçen süreçte yaşananlar var. Bunlar geride kaldı. Geçmişi konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'yi bulunduğu konumdan çıkarmamız gerek."

"Başkanımı çok seviyorum. Başta başkanım olmak üzere, asbaşkanımdan da özür diliyorum. Kırmış olduğum insanlar olabilir. Hepsinden özür diliyorum."

"Ben Fenerbahçe için var oldum. Bundan sonra da Fenerbahçe için var olacağım."

Basın toplantısı sırasında duygulanan Volkan Demirel'in sesi titrerken, gözyaşlarına ise güçlükle hakim oldu.

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