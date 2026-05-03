Volendam için trajedi: mağlubiyet ve Van Oevelen sedyeyle sahadan çıkarıldı

FC Volendam, ligde kalma mücadelesinde pek de iyi bir performans sergileyemedi. Kendi sahasında sc Heerenveen’e 0-2 yenildi ve bu sonuçla play-off anlamına gelen on altıncı sıraya geriledi.

Telstar ve Excelsior'un iyi örneklerinin ardından, Volendamlılar da sonuç almak zorundaydı. Ancak maçın sekizinci dakikasında Heerenveen öne geçti. Ringo Meerveld'in slalom hareketinin ardından Vasilios Zagaritis'e pas geldi, o da içeri giren Luca Oyen'e pas verdi ve Oyen kafayla golü attı: 0-1.

Kayne van Oevelen'in kale vuruşunun ardından Henk Veerman aniden Bernt Klaverboer ile karşı karşıya kaldı. Sam Kersten'in muhteşem kurtarışı sayesinde bu pozisyon sadece bir iğne batması olarak kaldı ve Heerenveen ilk kez uyarıldı.

Robin Veldman'ın takımı rahat bir oyun sergiledi ve Volendam'ı kanatlardan zorlamaya çalıştı. Ancak Heerenveen, yanlardan gelen ortalarla pek tehlike yaratamadı ve bu sayede ev sahibi takım ayakta kalmayı başardı.

Yine de Volendam savunması, ikinci yarı başlar başlamaz Meerveld'i gözden kaçırdı. Zagaritis'in ortası Heerenveen orta saha oyuncusuna ulaştı ve Van Oevelen'i kurtarmaya zorladı. Kısa süre sonra Van Oevelen sedyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Kersten ile çarpışmasının ardından kalecinin bileği acı bir şekilde burkuldu.

Maç ilerledikçe oyun da daha dağınık hale geldi. Her iki takım da sonuç almak için sonuna kadar mücadele etmek zorunda kaldı. Ev sahibi takım tüm gücüyle saldırdı ve Bilal Ould-Chikh ile neredeyse gol sevinci yaşayacaktı, ancak Klaverboer topu kurtardı. Son dakikalarda hücumlar başladı, çünkü Robert Muhren de neredeyse golü buluyordu.

Volendam her şeyi riske atarak tüm oyuncularını ileriye sürdü. Heerenveen ise giderek daha fazla zorlanmaya başladı ve tüm gücüyle savunmaya geçti. Yine de Dylan Vente, hiç beklenmedik bir anda maçı bitirdi. Keskin bir vuruşla skoru ikiye katladı ve Heerenveen, galibiyetle birlikte Friesland’a dönebildi: 0-2. Bu galibiyetle Frizler play-off'lara katılmayı garantiledi.