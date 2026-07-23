Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi ön elemesinde FK Vojvodina karşısında çok hızlı bir şekilde öne geçse de, birçok Amsterdamlı taraftar adeta çileden çıktı. Bunun nedeni ise yönetmenin güncel logodan haberdar görünmemesi.

Ajax, 2025/2026 sezonundan itibaren kulübün 1991'e kadar kullandığı klasik logosuna geri döndü. Bu dönüş, Ajax'ın 125. kuruluş yılı vesilesiyle gerçekleşti ve aynı zamanda birçok taraftarın da uzun süredir arzuladığı bir adımdı. Kulüp, eski logoyla zengin tarihi, geleneği ve kendi Ajax DNA'sıyla olan bağı vurgulamak istedi.

Ancak yönetmenlik ekibi bundan haberdar değil gibi görünüyor, çünkü tekrar görüntülerinde sürekli olarak Amsterdam ekibinin bir önceki logosu kullanılıyor. Taraftarlar da bunu hemen fark ediyor ve büyük rahatsızlık duyuyor.