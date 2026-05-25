Voetbalzone Yılın Takımı: PSV, gündeme damga vuran Eredivisie sezonunun ardından zirvede

2025/26 sezonu sona erdi. PSV üst üste üçüncü kez lig şampiyonu olurken, Feyenoord da zorlu bir mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Voetbalzone editörleri, Eredivisie'nin en göze çarpan oyuncularından oluşan bir kadro hazırladı!

Tüm oyuncuların VZ Yılın Takımı'na seçilebilmesi için en az 1.800 dakika (yirmi tam maç) oynamış olması gerekiyordu. Ayrıca, editörlerimiz onur listesine girmeyi hak eden yedek oyunculardan oluşan bir kadro da seçti.

Kaleci pozisyonunda Joël Drommel yer alıyor. PSV'den kiralanan Sparta kalecisi, tam 11 maçta kalesini gole kapattı. Son derece istikrarlı bir performans sergileyen Bart van Rooij, sağ bek pozisyonunda yer alıyor. Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) ve Mauro Júnior (PSV) ise istikrarlı savunmayı tamamlıyor.

Orta sahada Voetbalzone, Yılın Oyuncusu Ismael Saibari'nin arkasında Darko Nejasmic ve Joey Veerman'ı kontrolcü olarak seçti. Faslı milli oyuncu bu sezon on beş gol ve sekiz asist kaydetti.

Forvette, ara sıra sağ kanat olarak oynayan Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) ve Mika Godts (Ajax) ile takımın gol gücü oldukça yüksek. Telstar teknik direktörü Anthony Correia, editörlerimiz tarafından Yılın Teknik Direktörü seçildi.

VZ Yılın Takımı: Joël Drommel (Sparta Rotterdam); Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV); Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV); Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), Mika Godts (Ajax).

Yedekler: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningen), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Kodai Sano (NEC Nijmegen), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nijmegen); Anis Hadj Moussa (Feyenoord) ve Jacob Trenskow (sc Heerenveen), Troy Parrott (AZ Alkmaar).