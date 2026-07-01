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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

Çeviri:

Voetbalzone’un 2026/27 sezonuna ait Eredivisie forma tanıtımı: Excelsior ve Willem II yeni iç saha formalarını tanıttı

FEATURES
ADO Den Haag
Ajax
Alkmaar
Cambuur
Excelsior
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem
Eredivisie

Eredivisie’deki ilk kulüpler, 2026/27 sezonuna yönelik hazırlıklarına çoktan başladı. Bu, kulüplerin yeni formalarını yavaş ama emin adımlarla tanıtmaya başladıkları anlamına da geliyor. VZ’nin “Shirtparade” köşesinde, Eredivisie kulüplerinin tüm iç saha ve deplasman formalarını düzenli bir şekilde bir araya getiriyoruz. Bu makale, yeni formalar tanıtıldıkça güncellenecektir.

ADO Den Haag

Ev

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Deplasman

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Üçüncü forma

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Deplasman

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Ev

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Ev

Excelsior thuisshirtExcelsior

Deplasman

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Ev

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

FC Utrecht

Deplasman

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Ev

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Üçüncü forma

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Ev

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Ev

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Deplasman

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Ev

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Deplasman

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Ev

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

NEC

4 günlük forma

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Deplasman

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Deplasman

PSV (uitshirt)PSV

Üçüncü forma

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II

Ev sahibi

Willem II thuisshirtWillem II


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