Eredivisie’deki ilk kulüpler, 2026/27 sezonuna yönelik hazırlıklarına çoktan başladı. Bu, kulüplerin yeni formalarını yavaş ama emin adımlarla tanıtmaya başladıkları anlamına da geliyor. VZ’nin “Shirtparade” köşesinde, Eredivisie kulüplerinin tüm iç saha ve deplasman formalarını düzenli bir şekilde bir araya getiriyoruz. Bu makale, yeni formalar tanıtıldıkça güncellenecektir.

ADO Den Haag

Ev

ADO Den Haag

Deplasman

ADO Den Haag

Ajax

Üçüncü forma

Ajax

AZ

Deplasman

AZ

SC Cambuur

Ev

SC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Ev

Excelsior

Deplasman

Excelsior

FC Twente

Ev

FC Twente

FC Utrecht

Deplasman

FC Utrecht

Feyenoord

Ev

Feyenoord

Üçüncü forma

Feyenoord

Fortuna Sittard

Ev

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Ev

Go Ahead Eagles

Deplasman

Go Ahead Eagles

FC Groningen

Ev

FC Groningen

Deplasman

FC Groningen

sc Heerenveen

Ev

sc Heerenveen

NEC

4 günlük forma

NEC

PEC Zwolle

Deplasman

PEC Zwolle

PSV

Deplasman

PSV

Üçüncü forma

PSV

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II

Ev sahibi

Willem II



