Eredivisie’deki ilk kulüpler, 2026/27 sezonuna yönelik hazırlıklarına çoktan başladı. Bu, kulüplerin yeni formalarını yavaş ama emin adımlarla tanıtmaya başladıkları anlamına da geliyor. VZ’nin “Shirtparade” köşesinde, Eredivisie kulüplerinin tüm iç saha ve deplasman formalarını düzenli bir şekilde bir araya getiriyoruz. Bu makale, yeni formalar tanıtıldıkça güncellenecektir.
ADO Den Haag
EvADO Den Haag
DeplasmanADO Den Haag
Ajax
Üçüncü formaAjax
AZ
DeplasmanAZ
SC Cambuur
EvSC Cambuur
Excelsior Rotterdam
Deplasman formasıExcelsior
FC Twente
EvFC Twente
FC Utrecht
DeplasmanFC Utrecht
Feyenoord
EvFeyenoord
Üçüncü formaFeyenoord
Fortuna Sittard
EvFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
EvGo Ahead Eagles
DeplasmanGo Ahead Eagles
FC Groningen
EvFC Groningen
DeplasmanFC Groningen
sc Heerenveen
Evsc Heerenveen
NEC
4 günlük formaNEC
PEC Zwolle
DeplasmanPEC Zwolle
PSV
DeplasmanPSV
Üçüncü formaPSV