Voetbalzone Haftanın Takımı: Eredivisie'nin öne çıkan birçok oyuncusu transfer ücreti ödemeden ayrılmak üzere

VriendenLoterij Eredivisie'nin 33. haftası geride kaldı. PSV, Go Ahead Eagles'ı rahatlıkla mağlup etti (1-4), Feyenoord ve AZ, De Kuip'te puanları paylaştı (1-1) ve Ajax, kendi sahasında FC Utrecht'e yenildi (1-2). İşte haftasonunun en iyi oyuncuları!

Mike van der Hoorn (33), Boy Kemper (26) ve Kaj Sierhuis (28) geçtiğimiz hafta sonu mükemmel bir performans sergiledi. Sözleşmeleri sona ermek üzere olan bu üç Hollandalı oyuncu, 33. haftada parladı. Hangi kulüp harekete geçecek?

Jordy Clasie, Pazar öğleden sonra Feyenoord - AZ maçında açık ara en iyi oyuncuydu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alkmaar ekibinin ritmini belirledi ve Troy Parrott'a mükemmel bir asist yaptı.

37 yaşındaki Ivan Perisic, Deventer'de şampiyon PSV adına harika bir maç çıkardı. Özellikle Eindhoven ekibini öne geçiren kafa vuruşu, onun klasını ortaya koydu.

VZ Haftanın Takımı: Vasilios Barkas (FC Utrecht); Bart van Rooij (FC Twente), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Boy Kemper (NAC Breda); Jordy Clasie (AZ), Paul Wanner (PSV), Thomas van den Belt (FC Twente); Tyrese Noslin (Telstar), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Ivan Perisic (PSV).