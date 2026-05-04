Voetbalzone Haftanın Takımı: Bu kaleci Ajax, Feyenoord ve PSV'nin ilgisini çekiyor

VriendenLoterij Eredivisie'nin 32. haftası sona erdi. Feyenoord, rakiplerinin puan kaybı yaşarken Fortuna Sittard'ı mağlup ederek haftanın galibi oldu. İşte haftanın en iyi oyuncuları!

Geç gelen galibiyetle Rotterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya çok yaklaştı. Orta sahada hakimiyet kuran Oussama Targhalline, Pazar günü Feyenoord'un en göze çarpan oyuncusuydu.

Anton Gaaei sık sık eleştirilerin hedefi oluyor, ancak Cumartesi günü PSV ile oynanan derbi maçında (2-2) Ajax'ın öne çıkan oyuncularından biriydi. Takım arkadaşı Mika Godts ile birlikte Amsterdam kulübü adına en büyük tehlikeyi yarattı.

SC Heerenveen'in yetenekli kalecisi Bernt Klaverboer, Ajax, Feyenoord ve PSV için ilginç bir seçenek olabilir. FC Volendam'a karşı (0-2 galibiyet) 20 yaşındaki kaleci, bir dizi güzel kurtarışla kalesini gole kapattı.

VZ Haftanın Takımı: Bernt Klaverboer (SC Heerenveen); Anton Gaaei (Ajax), Casper Widell (Excelsior), Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), Vasilios Zagaritis (SC Heerenveen); Oussama Targhalline (Feyenoord), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Mika Godts (Ajax).