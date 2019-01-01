Transferler
Beşiktaş

Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a büyük tepki

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AA
Bir grup Beşiktaş taraftarı, yıllar sonra takıma geri dönen Burak Yılmaz'a Vodafone Park'ta tepki gösterdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde BB Erzurumspor'u konuk ederken siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Burak Yılmaz da yıllar sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla taraftarın önüne çıktı.

Takımla birlikte ısınmaya çıkan Burak Yılmaz, sahaya adım attıktan sonra Kuzey tribününden gelen protestolarla karşılaştı. Stadyumun farklı noktalarından ıslıklarla protestoya maruz kalan Burak Yılmaz, adının anons edildiği anda da taraftarın tepkisini çekti.

11 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönen 33 yaşındaki golcü futbolcu, 4.072 gün sonra Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı.

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