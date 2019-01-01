Avrupa Şampiyonası Eleme

Vodafone Park'ın zemini Andorra maçında da eleştiri konusu oldu

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Beşiktaş'ın lig maçlarında oldukça sıkıntılı görünen zemin, Andorra maçında da dakikalar ilerledikçe daha kötü hale geldi.

Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın bu sezonki kötü zemini, A Milli Takım'ın Andorra maçında da değişmedi.

İlk olarak Chelsea ve Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde gündeme gelen stadın zemini, Beşiktaş’ın iki lig maçında da dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkiye - Andorra mücadelesinde ise zemin, dakikalar geçtikçe daha da yıprandı ve oldukça kötü bir hale geldi.

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Abdullah Avcı ne demişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe maçının ardından, "Stadımız geçen sezon çok güzeldi ama zemin bize uygun değil. İlk yarıdaki top kayıpları, biraz zemin, biraz da yanlış kontroller oyunumuz geriye itti" açıklamasında bulunmuştu.

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