Siyah-beyazlılar, Emre Belözoğlu'nun ekibi karşısında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Ne oldu? Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kartal, etkili başladığı maçta golü bulamayınca 71. dakikada kalesinde golü gördü.

Başakşehir adına ağları havalandıran futbolcu ise Bertrand Traore oldu. Burkina Fasolu oyuncu, iyi oyununu golle de süslemiş oldu.

Büyük resim: Siyah-beyazlı ekip, aldığı bu sonucun ardından 2022-23 sezonunda ilk mağlubiyetini kendi seyircisi önünde yaşamış oldu.

Beşiktaş, böylece mevcut puan durumunda bir maçı eksik Başakşehir'in ardından 3. sıraya geriledi.

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan ekip ise İlhan Palut'un takımı Konyaspor.

Kartal, aldığı mağlubiyeti bir sonraki hafta İstanbulspor deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Bunu biliyor musunuz?

Opta verilerine göre; Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasında oynanan son dört Süper Lig maçında da her iki taraf en az ikişer gol kaydederken (Beşiktaş 10-9 İstanbul Başakşehir); bu durum, bu rekabette daha önce sahnelenen 24 karşılaşmada sadece üç kez yaşanmıştı.

İstanbul Başakşehir, geçen sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Antalyaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısında topla en az buluşan oyuncular: Wout Weghorst - 7 Jackson Muleka - 12.

%54 - Bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen şutların en büyük bölümü gol olan takım Beşiktaş (7/13; diğer gol Romain Saiss kendi kalesine).

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