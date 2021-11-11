Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yeni sezona kötü bir başlangıç yapsa da son sekiz maçını namağlup tamamlayarak önemli bir çıkış göstermeyi başardı.

Bunun ardından devre arasındaki transfer hedeflerini şimdiden belirleyen Londra temsilcisi, Juventus'ta gözden düşen Dejan Kulusevski'yi gözüne kestirdi.

Arsenal, illk hedefi olarak Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i belirledi ancak oyuncunun menajerinden dönüş alamadı.

Arsenal'den Kulusevski çıkarması

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, devre arasında Dejan Kulusevski'yi transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibi, oyuncunun kulübü Juventus'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi ve fiyat sordu.

Vlahovic'ten yanıt yok

Di Marzio'nun haberine göre İngiliz ekibi, golcü transferi için birinci hedefini Vlahovic olarak belirledi.

Ancak Arsenal, yaptığı telefon çağrılarına yanıt bulamadı.

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Vlahovic, Fiorentina'dan gelen yeni teklifleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Ayrıca Harry Kane'in ayrılma ihtimalinin bulunmasıyla geçtiğimiz yaz Tottenham da genç golcüyle ilgilenmişti.

Kulusevski'nin Juventus karnesi

İsveçli oyuncu, Atalanta'dan 35 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer edilmişti.

Ancak Kulusevski, Allegri döneminde beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. 2021-22 sezonunda 15 maçta süre alan genç yıldız, bunların yalnızca ikisine ilk 11'de başlarken bir kez de rakip fileleri havalandırdı.