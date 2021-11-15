Vlahovic, Kessie & Brozovic: Conte'nin Tottenham'daki potansiyel transfer hedefleri

Antonio Conte, Premier Lig'e geri döndü ve yeni Tottenham kadrosu için adımlarını şimdiden atıyor.

İtalyan menajer, Romelu Lukaku gibi oyuncuları geliştirmesi ve yönetimindeki yeteneklerden en iyi şekilde faydalanmasıyla tanınıyor ancak bununla birlikte transfer hedefleri söz konusu olduğunda son derece talepkar.

Unutmayalım, Conte, Juventus'un 2014'te Şampiyonlar Ligi umutlarını, o dönemki patronlarını alenen uyararak, "Cebinizde sadece 10 euro ile 100 euro'luk bir restoranda yemek yiyemezsiniz" sözleri ile suya düşürmesiyle ünlü bir isim.

İtalyan, futbolun en büyük kupalarını kazanmak için kulübün para harcaması gerektiğine son derece inanıyor.

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Conte ile sportif direktör Fabio Paratici'ye önümüzdeki iki transfer döneminde harcamaları için ne kadar para vermeye hazır olduğunu göreceğiz, ancak mevcut kadronun güçlendirilmesi gerektiği açık.

Tottenham'ın Conte ile yaptığı görüşmelerde Nuno Espirito Santo'nun yerine menajer olarak geçmesi için ona bir takım sözler vermemesi büyük bir sürpriz olurdu.

Peki Levy kulübün kasasını açarsa Conte ve Paratici kimi seçecek?

GOAL önümüzdeki iki transfer döneminde Tottenham'ın bazı potansiyel transfer hedeflerini gözden geçiriyor...

Dusan Vlahovic

İki ismin Tottenham'ın kadrosunu güçlendirmek için Serie A'ya bakacağının çok muhtemel olduğunu zaten biliyoruz.

Conte ve Paratici, İtalyan pazarını çok iyi biliyorlar ve şu anda Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic dünyadaki en çok rağbet gören oyunculardan biri.

Tottenham, 2021'de Serie A'da herkesten daha fazla gol atan (25) oyuncuyla uzun zamandır gerçekten de bağlantılı.

Ayrıca bu yıl sadece Robert Lewandowski (37) ve Erling Haaland'ın (26) daha fazla lig golü kaydettiğini de belirtmekte fayda var. Dahası, 2021'deki dakika/lig golü oranı (125.92), Cristiano Ronaldo'nun (126.48) istatistiğinden daha iyi.

Tabii ki tüm bunlar, Tottenham'ın uzun süredir Juventus'un ilgisinde olan 21 yaşındaki Sırp oyuncu için sert bir rekabetle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Bir de Fiorentina'nın yıldız oyuncunun ucuza gitmesine izin vermeyeceği gerçeği var.

Geçen hafta GOAL'de Romeo Agresti tarafından açıklanan bilgilere göre, Fiorentina 9 numara için en az 80 milyon euro istiyor ve zengin bir Premier Lig kulübünün, özellikle Ocak ayında bir teklif savaşı çıkması halinde isteklerini karşılama şansı olduğuna inanıyor.

25 - Dusan Vlahovic (25 goals in 2021) is one of only two players to have scored at least 25 Serie A goals in a single calendar year with Fiorentina, alongside Kurt Roland Hamrin (27 in 1960 and 25 in 1959). Astonishing.#FiorentinaSpezia #SerieA pic.twitter.com/Bk19f09KDe — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 31, 2021

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Vlahovic'i sezonun geri kalanında elinde tutmak istediğini belirtmişti, ancak uzun boylu forvet, 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatma niyeti olmadığını açıkça belirtti.

Fiorentina oyuncunun satışına açık fakat oyuncu ve menajeri asıl anahtar olacaktır.

Franck Kessie

Franck Kessie uzun zamandır İngiltere'ye transfer olmakla anılıyor. 2016'da Sunderland'e katılmaya hazırlanıyordu ancak Fildişili'nin çalışma izni alamamasından dolayı transfer başarısız oldu.

Kessie ve Sunderland'ın o dönemden bu yana iki zıt yöne gittiği göz önüne alındığında bu kötü de olmadı.

Cesena'da tamamen merkez orta saha oyuncusuna dönüştüğü önemli bir kiralık döneminin ardından Kessie, Atalanta'ya fırtına gibi döndü ve 2017'de AC Milan'a transfer oldu.

24 milyon euro'luk (20.5 milyon £/27.5 milyon $) bonservisinin sudan ucuz olduğunu kanıtladı ve Kessie şimdi İtalya'nın en üst liginde en iyi oyunculardan biri olarak yerini aldı.

Milan için sorun teşkil eden ise Kessie'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ve yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi.

Eski Milan yıldızı Massimo Ambrosini, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "O, üst seviye bir oyuncu ve piyasa bize gelişim kaydeden oyuncuların başka kulüplerde daha fazla maaş almak için sözleşme yenilemeyi seçmediğini öğretiyor." dedi.

"Milan gibi bir kulüp kimsenin boynuna sarılmamalı. [Gigi] Donnarumma ve [Hakan] Çalhanoğlu için olduğu gibi oyunculara mümkün olan en iyi teklifi yapın, ancak bir sınır koyun."

"Oyuncu, Milan için oynamayı hak etmeli. Kessie bunu performans seviyesiyle, liderliğiyle, istikrarlı oynayarak ve asla geri durmayarak yaptı, bu yüzden Milan'ın iyiliği için Franck'in yeni bir teklifi kabul etmesini ve seçime ikna olmasını umuyorum."

Oyuncunun menajeri, Kessie'nin yıllık 6,5 milyon euro değerindeki bir anlaşmayı 9 milyon euro beklentisi nedeniyle geri çevirdiği iddialarını yalanlarken Milan için zaman daralıyor.

Kessie, altı haftadan biraz daha kısa bir süre içinde kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmekte özgür olacak.

Daha önce Manchester United için oynamayı hayal ettiğini belirten Kessi, şüphesiz Conte orta sahası için doğru zeka, beceri ve fizikselliğe sahip.

Stefan de Vrij ve Marcelo Brozovic

Conte'nin transferi onaylanır onaylanmaz, Tottenham taraftarları arasındaki heyecan, Inter taraftarlarının korku duygusuyla birleşti.

Sonuçta İtalyan menajer birlikte geçirdikleri iki sezon boyunca Inter kadrosunun birkaç üyesiyle inanılmaz derecede güçlü bir bağ kurdu.

Ancak Tottenham'ın Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Lautaro Martinez gibi isimlerin peşine düştüğünden bahsetmek aşırı derecede hayal ürünü.

Inter'in sahibi Suning, pandeminin neden olduğu ve Achraf Hakimi ile Lukaku'nun satışlarıyla sonuçlanan ekonomik kriz nedeniyle büyük bir potansiyelini kaybetmiş olabilir, ancak Bastoni, Barella ve Lautaro kısa süre önce kulüple yeni sözleşmeler imzaladılar ve yeni projelerinin temel taşlarını oluşturuyorlar.

Ayrıca Beppe Marotta'nın en iyi oyuncularını Tottenham'a satmaya karşı isteksiz olacağı gerçeği de var. Inter CEO'su Conte ile ilişkisinde çekingen davranıyor, ancak Marotta ile Paratici arasının iyi olmadığı biliniyor.

Yine de bu isimlerden birinin Kuzey Londra'ya yol alması ihtimal dahilinde değil.

Ancak örnek vermek gerekirse, Stefan de Vrij'in kontratının bitmesine 18 ay gibi bir süre kaldı, bu nedenle Inter, 29 yaşındaki Hollandalı orta sahayı büyük bir teklifle cezbedilebilir.

De Vrij daha önce, Conte'nin yerine geçen Simone Inzaghi'nin yönetiminde oynuyordu ve Milan'da Hollandalı'nın transfere açık olduğuna dair artan iddialar var.

Ayrıca Marcelo Brozovic'in sözleşme durumunu yakından takip etmekte fayda var.

Hırvat orta saha oyuncusu, Conte yönetiminde muazzam bir gelişme gösterdi. Kendisine istikrar ve disiplin eksikliği için kapı gösterildikten sadece birkaç sezon sonra şampiyonluğa yükselen takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Eskiden Brozovic'i yuhalayan taraftarlar şimdi de onu, etkileyici hızı ve paslarının isabetiyle övüyorlar.

Ancak Kessie gibi, onun da önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek ve aynı Fildişi Sahilli gibi Brozovic de yüksek bir maaş beklentisi içinde.

1 Ocak'tan önce bir anlaşma sağlanamazsa, Brozovic muhtemelen Conte'nin Paratici'yle temasa geçmesini istediği ilk oyuncu olacak.

Çeviri: İdil Erin Tetik