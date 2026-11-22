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Çelişkili görünebilir: Luciano Spalletti, Venezia karşısındaki 4-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında kadroya transfer yoluyla fizik gücü yüksek bir santrfor katılmasını isterken, Türkiye'de eski Juventus oyuncusu Dusan Vlahovic eski parlak günlerine dönmeyi başardı. Toskanalı teknik direktörün yönetiminden takımda tutulmasını istediği Vlahovic, bir zamanlar Juventus'u ve o dönemki Arrivabene'yi kendisini transfer etmeye ikna eden performansını, Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş formasıyla yeniden sergiliyor.

BİR MAÇTA DAHA İKİ GOL, KASIM AYINDA REKORLUK PERFORMANS - Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Konyaspor'u 4-2 yendiği maçta da Sırp santrfor, karşılaşmanın kilidini açan iki golüyle öne çıktı. İlkini sağ ayağıyla gelişine yaptığı tek vuruşla attı; ikincisinde ise Ndidi'nin pasıyla savunma arkasına koşup kaleciyi yine sağ ayağıyla mağlup etti.



Vlahovic, milli aradan önce Gençlerbirliği karşısında attığı iki golün ardından üst üste ikinci maçında da iki kez fileleri buldu. Böylece kasım ayındaki üç maçlık seride 5 gole ulaşarak şimdilik küçük çaplı bir rekora imza attı. Son 30 gündeki performansı ise 5 gol ve 1 asiste ulaştı.

TÜRKİYE'DE GOL KRALI - Sezonun tamamına bakıldığında Italiano yönetiminin Vlahovic'e çok iyi geldiği açıkça görülüyor. Sırp oyuncu, İstanbul ekibi Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 11 gol ve 1 asist kaydetti. Böylece 10 golde kalan Gift Orban'ın ve şu ana kadar 9'ar gole ulaşan Salah ile sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'in önünde ligin şu anki gol kralı oldu.

ŞİMDİ SIRA AVRUPA'DAKİ ÇIKIŞTA - Sırp oyuncunun bu sezon geliştirebileceği bir yön varsa o da en azından şimdilik ligdeki performansını yansıtamadığı Avrupa maçları. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunda iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Vlahovic ise bu dört maçın yalnızca birine ilk 11'de başladı ve gastroenterit nedeniyle birini kaçırdı. Avrupa'daki gol sayısı hâlâ sıfır; Zalgiris Kauno'ya karşı oynanan eleme turu hesaba katıldığında da bu sayı değişmiyor.

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BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN PEŞİNDE - Beşiktaş, Vlahovic'in de katkısıyla kötü bir dönemin ardından toparlandı ve Trabzonspor'un, özellikle de Galatasaray'ın peşine düştü. İki takım da puan tablosunda Beşiktaş'ın önünde yer alıyor. Osimhen ve takım arkadaşlarının liderlik ettiği zirveyle arasındaki fark 6 puan. Gelecek hafta, 30 Kasım'da Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbide iki takım doğrudan karşı karşıya gelecek.