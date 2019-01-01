Vladimir Smicer: Salah gol atamadıysa ne olmuş? Liverpool kazanmaya devam ediyor

Mohamed Salah, son yedi maçtır Liverpool adına skor üretemiyorken Vladimir Smicer, onu eleştirenlere yanıt verdi.

Premier Lig'de 31. haftaya 76 puanla lider giren 'un en skorer oyuncularından Mohamed Salah, son yedi maçta gol atamadığı için eleştiri oklarının ucunda yer alıyor.

Ancak Liverpool efsanesi Vladimir Smicer, bu okları Mısırlı oyuncunun üzerinden uzaklaştırıyor ve "Gol atamadıysa ne olmuş? Liverpool kazanmaya devam ediyor." diyor.

Smicer, Goal'e yaptığı açıklamada Salah için endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyor ve ekliyor:

"İnsanlar Salah'ın yedi maçtır gol atamamasını eleştiriyor. Ne olmuş ki? Maçları kazanmaya devam ediyoruz, ligin zirvesindeyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Ona hala inanıyoruz."

Efsane oyuncu, Liverpool'un 'tek adam' üzerine kurulu bir takım olmadığını söyleyerek, " , gittikten sonra yerini dolduramadı. Messi, 'dan ayrılırsa onlar için de böyle bir durum söz konusu olacak. Salah bazen en iyi gününde olmayabiliyor ama Liverpool yine de kazanmaya devam ediyor. Mane ya da Firmino öne çıkarak günü kurtarıyorlar. İşte Liverpool bu yüzden büyük bir takım. Onlar için endişeli değilim." dedi.

Salah bu sezon resmi karşılaşmalarda 41 kez forma giydi, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.