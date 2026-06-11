Vize krizinde bir ilerleme... Dünya Kupası'nın başlamasıyla Washington, İranlı yetkililere kapılarını açıyor

İran'ın Dünya Kupası'na idari heyetinin katılımını tehlikeye atan bir haftalık diplomatik gerginliğin ardından, İran Futbol Federasyonu, yetkililerine vize verilmesi için ABD'den yeşil ışık aldığını duyurdu. Bu adım, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından önce en hassas krizlerden birini sona erdirebilir.

Federasyon Başkan Yardımcısı ve Milli Takım Direktörü Mehdi Mohammad Nabi, resmi "IRNA" ajansına yaptığı açıklamada, ABD yetkililerinin Tahran'a, daha önce vize başvuruları reddedilen 15 yetkilinin, Meksika'nın Tijuana kentindeki ABD Konsolosluğu'na giderek yeni başvuruda bulunabileceklerini resmi olarak bildirdiğini söyledi.

Washington daha önce İran milli takım oyuncularının tamamına vize vermeyi kabul etmişti, ancak aralarında Muhammed Nabi'nin de bulunduğu 15 yetkili ve idarecinin girişini reddetmişti. Bu durum, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin Meksika ve Kanada ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ve tarihte ilk kez 48 milli takımın katıldığı turnuvaya yönelik "siyasi müdahale" olarak değerlendiren İran Futbol Federasyonu'nun öfkesini çekmişti.

Mohammad Nabi şunları ekledi: "Bugün bize, 15 kişilik listeden bazı kişilerin Tijuana'da başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. İsimler henüz açıklanmadı, ancak bunların yarısından fazlasının sorununun çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum, çünkü onlar milli takımın temel direkleri. Kalan azınlık için de bu meselenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını umuyoruz."

Bu gelişme, İran'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçından 72 saat önce geldi. "Tim Melli", Belçika ve Mısır'ın da yer aldığı 7. grupta, tüm maçları Amerika topraklarında oynanacak olan turnuvaya Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile karşılaşarakbaşlayacak.

Federasyon başkan yardımcısı, dün Los Angeles'ta FIFA ile 7 saat süren maraton toplantılar yapıldığını açıkladı ve şunları söyledi: "FIFA yetkilileriyle sabah ve akşam olmak üzere iki toplantı yaptık. Bize söyledikleri, milli takımın maçtan bir gün önce, yani 14 Haziran'da maçın yapılacağı yerde olması gerektiği."

"Onlara, önceki tarihe uymayacağımız için bir gün önce varmayı tercih ettiğimizi bildirdik. 13 ile 14 Haziran arasında kesin tarih henüz belirlenmedi, ancak muhtemelen milli takımı Cumartesi günü göndereceğiz ki maçtan en az iki gün önce Amerika'da olsun. Eğer bu mümkün olmazsa, seyahat Pazar günü olacak" diye devam etti.

Vize konusu, geçen hafta Somalili hakem Ömer Artan'ın Miami Havalimanı'ndan sınır dışı edilmesiyle yaşanan benzer bir krizin ardından, FIFA'nın "futbolun tarafsızlığı" ilkesini uygulayabilme yeteneğinin erken bir sınavı olarak görülüyor.