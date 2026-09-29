Viviano iddialı: "Ramos bu altı maçı Juventus formasıyla oynasaydı beş gol atardı"

Eski kaleci Emiliano Viviano, Cronache di Spogliatoio'ya Milan forveti Goncalo Ramos'un performansları hakkında şu ifadeleri kullandı. Ramos, bu milli arada devam eden UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz Milli Takımı'nın Norveç'teki ikinci maçında gol attı: "Topa sahip olma oyununu geliştirmek gerekiyor. Eğer topu iyi tutmayı başarırsan ve böylece ağırlık merkezini karşı tarafa taşırsan, Gonçalo Ramos'un gelip burada sana yardım etmesine daha az ihtiyaç duyarsın ve o da ceza sahasında daha fazla çalışır; üstelik bana göre orada güçlü biri. Geçen gün özel bir sohbette bu örneği verdim ama buna kesinlikle inanıyorum: Eğer Gonçalo Ramos bu altı maçı Juve'de oynamış olsaydı, ligde beş gol atardı, bunu sana samimiyetle söylüyorum. Kolo Muani'nin farklı bir iş yaptığı ve söylemek istediğin her şey elbette doğru, ama Goncalo Ramos ceza sahasında güçlü, bunu Portekiz'le, hatta Dünya Kupası'nda da gösterdi. Sonra çok fazla iş yapıyor, yardımcı oluyor; o çalışma sana önemli bir ilk baskı yapma ve hatları daraltma imkanı veriyor, ama gerçek şu ki ben bir Milan'dan - ve bunu hâlâ yapmadı - diğer tarafta da oyuna hükmeden bir takım olmasını bekliyorum. Biraz daha pas yapsın, çünkü şu anda çok fazla geçiş oyunu ve dikine oynuyor".