Vittoria: Dembélé'nin sakatlığı yayılıyor... Bu oyuncuya başarılar dilemiyorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak heyecanla beklenen maç öncesinde, Portekizli yıldız Vitinha, Paris Saint-Germain'in yarın Çarşamba günü Liverpool ile oynayacağı ilk maça tam bir özgüvenle çıktığını vurguladı.

Portekizli oyuncu, takım ruhu ve Ousmane Dembélé'nin liderliğinin bu zorlu Avrupa mücadelesinde belirleyici faktör olacağını vurguladı.

Vitinha, basın toplantısında şunları söyledi: "Dembélé, geçen sezon resmi kaptan olmadan önce de doğal bir liderlik ruhuna sahipti."

Ve ekledi: "Dembélé'nin sahada sergilediği performans, diğer oyunculara bulaşıcı bir şekilde yansıyor. O doğuştan bir lider. Altın Top ödülünü kazandıktan sonra konumu daha da öne çıktı, ancak bu özelliği başından beri onda vardı."

Paris Saint-Germain'in Liverpool'u geçme favorisi gösterilmesiyle ilgili olarak Vetenia şunları söyledi: "Takımlara favori unvanını siz veriyorsunuz ve geçen yıl Liverpool için söylediğiniz gibi, bu hiçbir şey ifade etmiyor."

Ve şöyle devam etti: "Futbolu iyi biliyoruz, siz de öyle. Bu tür maçlarda gerçek bir favori yoktur. Liverpool'un durumu bu sezon mükemmel olmasa da, yine de çok yüksek seviyede oyunculara sahip büyük bir takımdır."

Vetina, eski takım arkadaşı Iktiki'den bahsederek şöyle dedi: "O harika bir insan ve birlikte oynadığımız bir yılı çok keyifle geçirdim."

Ve şöyle devam etti: "Büyük potansiyeli var, ama ne yazık ki o zamanlar koşullar ona uygun değildi. Bugün durumu kendi lehine çevirmeyi başardı ve gelişmesinden dolayı mutluyum. Yarınki bu iki maç hariç, ona başarılar diliyorum."