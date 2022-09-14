Sarı-lacivertli ekibin kapısından dönen Japon oyuncu, Portekiz devinde alkış alıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak görev yapan Vitor Pereira'nın ısrarla istediği oyunculardan birisiydi.

Portekizli hoca, sarı-lacivertli ekibin orta sahasında Moita'yı görmek istediğini yönetime bildirmiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

2022-23 sezonunun yaz transfer dönemde Sporting Lizbon, Japon oyuncu ve kulübüyle anlaşarak transferi bitirdi.

Santa Clara formasını giyen Morita, yaklaşık 4 milyon Euro gibi bir bedelle Portekiz ekibinin yolunu tuttu.

Ve şu anda, hocası Amorim''in gözde oyuncularından birisi ve takımda oldukça seviliyor.

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Ne söylendi?

Basın toplantısında konuşan Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, oyuncusu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm antrenörler en az bir Japon oyuncuyu yönetmeli, her zaman takıma yardım etmek için hazır bekliyorlar.

"Diğer oyunculara yardım etmeyi çok seviyorlar ve günde bin kez özür diliyorlar. Gerçekten çok farklı.

"Ayrıca, Morita özelinde konuşmak istiyorum. O, çok saygılı bir oyuncu.

"Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim, çünkü o bunu hak ediyor."

Hocasının bu sözlerinin ardından gözler, takımında adeta kahraman olan Japon oyuncuya çevrildi.

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Moita, Sporting Lizbon'un bu sezon oynadığı tüm maçlarda görev yaparken hocasının beğenisini kazandı.

Toplamda 8 maça çıkan Japon oyuncu, takımına 1 asist katkısında bulundu.

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