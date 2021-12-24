Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü yılbaşında İstanbul'a getiriyor.

NutSpor'a göre; Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, sarı lacivertli ekip ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamak için 3 Ocak'ta İstanbul'a geliyor. Hırvat teknik direktör Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda Ali Koç'un çalıştığı 8. isim olacak.

🕵️ NutSpor Özel:

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sona eriyor. Slaven Biliç’in 3 Ocak’ta İstanbul’a gelerek 2,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. — NutSpor (@nutspor) December 24, 2021

Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bilic, Çin ekibi Beijing Guoan'a tazminat ödemek istenmediği için takımın başına geçememişti.

Slaven Bilic'in kariyerinden notlar

2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Bilic, Euro 2008 çeyrek finalinde Türkiye'ye rakip olmuştu.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör, burada Avrupa'da gösterdiği başarı ve sonrasında gelecek 2 şampiyonluğun temellerini atmasıyla hatırlanıyor.

Ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın başına geçen Bilic, takımını 2015-2016 sezonunda 7. yaptı.

Bilic'in çalıştırdığı West brom, 2019-2020 Championship sezonunu Bielsa'nın Leeds'inin arkasında 2. bitirerek Premier Lige yükseldi.

Son olarak 2021 Ocak ayından itibaren Çin ekibi Beijing Guoan'da çalışan Hırvat teknik direktör, Çin futbolunda yaşanan kriz nedeniyle diğer birçok teknik direktör ve yabancı futbolcu gibi yeni yıl ile birlikte ülkeden ayrılma kararı aldı.

Sezonun Fenerbahçe adına başarılı isimlerinden Kim Min-Jae, Bilic'in Beijing Guoan'dan öğrencisiydi.

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