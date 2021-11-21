Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti.

Ancak pes etmeyen Fenerbahçe, önce Mesut Özil ile eşitliği sağladı; ardından da son dakikalarda Miguel Crespo'nun attığı golle kritik bir üç puanı cebine koydu.

Pereira'dan Lucescu sonrası bir ilk

Bu sonuçla birlikte Vitor Pereira, Opta verilerine göre 2002 yılında Beşiktaş'la Mircea Lucescu'nun ardından Fatih Terim'e konuk olduğu Süper Lig maçından galip ayrılan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Ayrıca sarı-lacivertli ekip, yine Opta'nın verilerine göre Mart 2011'den (1-2) bu yana ilk kez Galatasaray'a konuk olduğu bir Süper Lig maçını geri düşmesine rağmen kazandı.

1 - Vitor Pereira, Mircea Lucescu'dan (2002'de Beşiktaş'ın başında) bu yana Fatih Terim'e konuk olduğu Süper Lig maçından galip ayrılan ilk yabancı teknik direktör oldu. Motive. pic.twitter.com/NmiHrRQxgR — OptaCan (@OptaCan) November 21, 2021

Fenerbahçe'yi neler bekliyor?

Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe, ilk 13 haftanın ardından puanını 23'e yükseltti ve beşinci sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım Perşembe günü Olympiakos deplasmanına konuk olacak Pereira'nın öğrencileri, ardından ligde Göztepe'ye konuk olacak.