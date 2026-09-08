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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Vitor Pereira: Feyha maçını zorlaştıran Al Nassr'dı, Wijnaldum'u bu yüzden transfer ettik

Al Ittihad - Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Premier Lig
J. Wissing
Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
G. Wijnaldum
Y. En-Nesyri
Suudi Arabistan
Almanya
Hollanda
Fas

Alman teknik direktör Ittihad'ın galibiyetinin ardından ne söyledi?

Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, takımın Roshn Ligi'nde Nassr'a karşı oynadığı son maçtan etkilendiğini, bunun Feiha karşısındaki mücadelede de kendini gösterdiğini değerlendirdi.

Ittihad, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Feiha ile karşılaştığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

Wissing, Suudi "el-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı, maç sonrası basın toplantısındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Nassr'a karşı zorlu bir mücadelenin ardından, birkaç gün sonra oynadığımız kolay olmayan bir maçtı. Büyük bir efor sarf ettik ve bu mücadelede bizi etkiledi."

Ittihad, geçtiğimiz Cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin beşinci haftasında karşılaştığı Nassr'ı 2-1 mağlup etmişti.

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Premier Lig
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Al Nassr FC
ALN
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Abha
ABH

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Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda bazı fırsatları gole çeviremedik; tehlikeli fırsatlar değildi ama iyiydiler. İkinci yarıda daha tehlikeliydik, takım bazı konularda gelişti ve en önemlisi tüm puanları aldık."

Wissing ayrıca, galibiyet golünden önce ikinci yarıda oyuna giren Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin katkısına dair şunları söyledi: "Maçı bitirmek istiyordum. En-Nesyri oyuna girdiğinde gol atabileceğimize inanıyordum, aynı zamanda savunmaya dönme kabiliyeti nedeniyle."

Şunları ekledi: "İkinci yarıda daha iyiydik. Her geçen gün geliştiğimiz bir durumdayız, ancak mevcut kondisyon seviyemiz her üç günde bir yüksek tempoyla oynamamıza izin vermiyor."

Alman teknik direktör, çok sayıda oyuncuyu sahaya sürmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Bu benim takımım ve tüm oyunculara inanıyorum. Tüm oyuncuları analiz ediyor, tüm seçenekleri inceliyorum. Zorlu bir fikstürümüz var, bu yüzden herkesin oynaması önemli."

Öte yandan Wissing, Ittifak'tan ayrılmasının ardından serbest transferle kadroya katılan Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un transferi hakkında da konuştu; takımın kanat mevkiine bir oyuncu transferine ihtiyacı olmasına rağmen.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Oyuncunun mevkisi açısından bakmıyorum. Benim için önemli olan birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncu; ister kanatta ister hatlar arasında olsun."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Wijnaldum önemli bir katkı. Zeki bir oyuncu ve farklı durumlarda nasıl davranacağını biliyor. Aç bir oyuncu, onunla konuştum, harika bir oyuncu, harika bir kişilik ve bir lider."

Ittihad'ın Suudi Roshn Ligi'nde 6 haftada dört galibiyet ve iki beraberlik elde ederek 14 puanla puan tablosunda üçüncü sırada yer aldığını, lider Hilal ve Kadisiye'nin bir puan gerisinde olduğunu belirtelim.

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