Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra ismi Brezilya takımlarıyla anılan Vitor Pereira, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın başına geçmek istediğini açıkladı.

Kariyerinin ilerleyen bölümünde bir Premier Lig takımını çalıştıracağına emin olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, kendisine yönelik eleştirileri de yanıtladı.

Ne söylendi?

Sky Sports'a verdiği röportajda Everton taraftarının kendisini istememesini değerlendiren Pereira, tepkiler nedeniyle üzgün olduğunu söyledi:

"Kariyerimde ilk kez bu tarz bir durum ve önyargıyla karşı karşıya kaldım. Özgeçmişim ortada ama taraftarların hassasiyetini anlayabiliyorum çünkü kulüp oldukça zor durumda.

"Taraftarların tepkilerini kişisel algılamıyorum. Everton'ın başına geçmem halinde yapacağım ilk şey birkaç yıl önce olduğu gibi yoğun bir pres takımı oluşturmak olacak. Goodison'ın ruha sahip bir kale olduğunu ve rakipler için çok zor bir stadyum olacağını yeniden hissettirmemiz gerekiyor.

"Benim istediğim ya da herhangi bir teknik direktörün kulübe getirmesi gereken şey bu. Porto'da çalıştığım dönemde Everton Başkanı Bill Kenwright ile tanışmıştım. O zamandan bu yana iyi bir ilişkiye sahibiz.

"Benden bir toplantı istediler ve kulüpteki birden çok kişiyle görüşme gerçekleştirdim. Kulübün sahibi Farhad Moshiri de oradaydı ve onlara kulübe olan bakışımı aktardım. Onlara önerdiğim şeyin heyecan verici olduğunu düşünüyorum.

"Topa sahip olan ve yoğun bir pres uygulayan bir takım hayal ediyorum. Everton'ın başına geçmeyi istiyorum ve bu konuda hiçbir şüphem yok. Profesyonel olarak elimden geleni yaptım ve bundan sonrası artık kulübün kararı. 24 saatim futbolla geçiyor. Bu iş benim hayatım ve tutkum. Taraftarlara sunabileceğim şey de bu tutku."

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