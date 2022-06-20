Kariyerini Corinthians'ta sürdüren Portekizli çalıştırıcı, takımının kullandığı penaltı sırasında futbolseverleri şaşırtan bir taktiğe imza attı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın başına geçen ve son yıllarını oldukça kötü geçiren bu takımın başında şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, yine çok ses getirecek taktiksel bir hamleye imza attı. Pereira takımının 1-0 kazandığı Goias maçına penaltı hamlesiyle damgasını vurdu.

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Brezilya Serie A'da 25 puanla Palmeiras ile birlikte zirveyi paylaşan Corinthians, karşılaşmayı Fabio Santos'un 34. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanırken, Pereira'nın penaltının kaleciden ya da direklerden dönmesi halinde takımına avantaj sağlaması için ceza sahasının iki kenarında birer oyuncu bulundurması, büyük bir yenilik olarak dikkatleri çekti.

Daha geniş bir kadro istiyor

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sakatlıklar nedeniyle dar bir rotasyonla mücadele ettiklerini ve her maçta rekabetçi olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olması gerektiğini belirten Pereira, yönetime de mesaj verdi. Bazı takımların teknik olarak daha iyi kadrolara sahip olduğunu belirten Pereira, bu seviyeyi de yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Pereira yönetimindeki Corinthians ligde Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece 03.30'da Santos ile karşı karşıya gelecek. 13 maç sonunda 25 puan toplayan Pereira'nın takımı Copa Libertadores'te de grubunu Boca Juniors'un ardından ikinci sırada tamamlamış ve bir üst turda yine grupta mağlup ettiği Arjantin ekibi Boca Juniors ile eşleşmişti.

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