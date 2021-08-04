Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü, Caner Erkin ve Sinan Gümüş’e kadro planlamasında yer vermeyi düşünmüyor.

Şu ana kadar sezon hazırlıkları kapsamında beş hazırlık maçı yapan Fenerbahçe’de Vitor Pereira ideal kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Geniş kadroyu daraltmak için çalışmalarını sürdüren Pereira; Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kağan Güçtekin’in ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün de kadro dışı bırakılması talimatını verdi.

Kulüpten konuyla ilgili; “Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

Bilgilendirme | Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. pic.twitter.com/qnkd582s7e — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 4, 2021

Sol kanada transfer gelebilir

Hazırlık maçlarında daha çok üçlü savunma kurgusunu tercih eden Pereira, Caner’e yalnızca Gençlerbirliği maçında ilk 11’de görev vermişti.

Geçen sezon 37 maçta 10 asist yapan Caner Erkin, Ozan Tufan ile birlikte takımın en fazla gol pası veren iki isminden biriydi. Caner aynı zamanda, ligde Josa Sosa’nın (424) ardından üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas gönderen Fenerbahçe oyuncusuydu (414).

Pereira’nın hücumdaki katkısı tartışılamayacak düzeyde olan Caner’den vazgeçme sebebi, o bölgeye savunma yönü güçlü ve daha atletik bir oyuncu transfer etme isteği olabilir.

Caner’le yıldızı barışmıyor

Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe’deki ilk döneminde de Caner’i fazla kullanmamış, hatta tecrübeli oyuncu sezon sonuna doğru kadro dışı kalmıştı.

Caner’in Galatasaray derbisinde ilk 11’e alınmadığı için Pereira’yla bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

Pereira’nın sarı lacivertli takımı çalıştırdığı 2015/16 sezonunda Caner, Süper Lig’de yalnızca 13 maçta görev yaptı.

Yeni transferlerden biri de gidebilir

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Steven Caulker ve Darmstadt'tan Serdar Dursun'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Alınan bilgilere göre; Pereira bu iki oyuncudan biri için de yönetimden kadro dışı talebinde bulundu.

Söz konusu ismin 29 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker olduğu öne sürülüyor. Ancak yönetimin bu konudaki kararı henüz netlik kazanmadı.

Vitor Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş ile birlikte yeni transferlerden birinin de kadro dışı bırakılmasını istiyor 👀



(@yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/Rh2Ux6oHYa — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 4, 2021

Daha fazlası için:

Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferinde 500.000 euro'luk ödül

Heung-Min Son, Harry Kane eleştirisini ‘beğendi’

Sergio Ramos'un Real Madrid formasıyla ilk maçında takım arkadaşları kimlerdi?