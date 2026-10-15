Vitinha'dan Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'na dönme olasılığı hakkında sürpriz açıklama

Paris Saint-Germain oyuncusu Vitinha, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus arasındaki kriz hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz milli ara, Cristiano Ronaldo ile Jesus arasında büyük bir krize sahne olmuş ve bu durum, Ronaldo'nun Portekiz'in Danimarka'daki kampından ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Kriz, takımın elde ettiği dört galibiyeti gölgede bıraktı; Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdiği sonraki açıklamanın ardından tartışmalar daha da büyüdü.

Vitinha, TNT Sports BR kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet, evet, bir hayli hareketli, duygularla dolu bir milli ara oldu."

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Ancak Portekizli milli oyuncu, hâlihazırda disiplin süreciyle karşı karşıya olan kaptan Cristiano Ronaldo'nun milli takımda takım arkadaşlarıyla birlikte yeniden sahaya çıkabileceği bir gelecek dileğini dile getirdi.

Vitinha sözlerini şöyle tamamladı: "Bana kalırsa, her şeyin en iyi şekilde gitmesini, onun geri dönmesini ve her şeyin yoluna girmesini diliyorum. Doğrusu, hepimizin bunu istediğini düşünüyorum. Bunun olmasını, onun geri dönmesini ve tüm sorunların çözülmesini umuyorum."

Vitinha'nın ortaya koyduğu, oyuncuların Ronaldo'nun dönüşüne yönelik ortak isteği, Cristiano'nun takım arkadaşlarına karşı ne hissettiğine dair tartışmaların tam ortasında geldi. Zira "Don", Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun Portekizli futbolcuları eleştirdiği ve onların Ronaldo'ya, Arjantinli oyuncuların Lionel Messi'ye davrandığı gibi davranmadıklarını belirttiği paylaşımına tepki vermişti.