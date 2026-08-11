Paris Saint-Germain'in Portekizli orta saha yıldızı Vitinha, yarın çarşamba günü Aston Villa karşısında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazır olduğunu belirterek, kendisinin ve takım arkadaşlarının daha fazla kupa kazanmak için daha çok çaba göstermek istediğini ifade etti.

Paris Saint-Germain, üst üste ikinci sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırken, Aston Villa ise UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Vitinha, Aston Villa maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "İyiyim. Geçen yıl kupalara ne kadar aç olduğumuzu gösterdik. Daha fazla kupa ve daha fazla şampiyonluk kazanmak istiyorduk. Bu yıl da farklı değil. Zor olacak, ama daha fazlasını kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Sözlerini Paris Saint-Germain'in resmi internet sitesinin aktardığına göre şöyle sürdürdü: "Elbette, hazırlık süresinin biraz kısa olduğunun farkındayız. Her zamanki dinlenme ve hazırlık süresine sahip olamadık. Kendimin ve takımın çarşamba maçına hazır olacağını düşünüyorum. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Şöyle devam etti: "Hepimiz Aston Villa'yı tanıyoruz, yeni sezonun başında bile. Onlara karşı oynamak her zaman zor olmuştur. İki yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığımız maçı çok iyi hatırlıyorum. Zordu, özellikle de ikinci yarı. Çarşamba maçının ne kadar zor olacağının farkındayız, ama Süper Kupa'nın bir futbolcunun kariyeri boyunca içinde yer almanın nadiren mümkün olduğu bir maç olduğunu da biliyoruz."

Vitinha sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nın ardından dinlenmek için vaktimiz oldu. Maçları oynamaya hazırız. Tamamen odaklanmalıyız. Aklımız çarşamba maçına ve bu Süper Kupa'ya odaklanmış durumda."

Bu yılki Ballon d'Or adayı hakkında ise şunları söyledi: "Bu yıl Ballon d'Or'u kazanabilecek pek çok özel futbolcu var."

Ve ekledi: "Bana göre, Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem sezonunun ardından Khvicha Kvaratskhelia, öne çıkan sezonunun ardından Ousmane Dembélé ya da her şeyi kazanan Fabian Ruiz gibi bir Paris Saint-Germain oyuncusunun ödülü kazanması doğal olur. Bunun yanında Harry Kane ve Kylian Mbappé gibi harika bir sezon geçiren başka özel oyuncular da vardı. Şüphesiz bazı isimleri atlamışımdır, ama ben bir Parisli oyuncuyu aday gösteriyorum."



