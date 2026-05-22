Vitesse, kulübün kurtarılması konusunda büyük bir ilerleme kaydetti

Vitesse, mali ve idari istikrar yolunda önemli bir adım attı. KNVB lisans komisyonu, aylar süren bir değerlendirmenin ardından Arnhem kulübündeki yönetim yapısındaki değişikliği onayladı; böylece Sterkhouders B.V. tarafından gerçekleştirilecek devralma işlemi resmi olarak tamamlanabilir.

Bu onay ile Sterkhouders B.V., Vitesse hisselerinin yüzde 75,1'ini devralma izni aldı. Yatırım aracında beş bölgesel girişimci bir araya geldi: Robert Kramer, Nathan Wolf, Arthur Leenders, André van Ginkel ve Ronald Ruijtenberg.

Onayın bir koşulu var. Hisse devri en geç 15 Haziran 2026'da tamamen tamamlanmalıdır. Bu tarih, profesyonel kulüplerin 2026/27 sezonu bütçelerini sunmaları için son tarih olarak da geçerlidir.

Sterkhouders halihazırda hisselerin yüzde 24,9'una sahipti. Ayrıca geçen yıl, dört yabancı hissedar – Timo Braasch, Leon Müller, Bryan Mornaghi ve Flint Reilly – ile kalan hisselerin 2,6 milyon avro karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Vitesse yaptığı açıklamada bunun önemli bir takdir olduğunu belirtti. Kulüp, onayın Aralık 2025'te kontrol değişikliği talebinin sunulmasıyla başlayan bir sürecin ardından geldiğini vurguladı. Vitesse'ye göre karar, Sterkhouders'ın kulübün yerel temelli ve güvenilir bir geleceği için gösterdiği çabaya duyulan güveni teyit ediyor.

Ayrıca Vitesse, yeni hissedar yapısı ile kulübün izlediği rotayı sürdürebileceğini belirtiyor. Arnhem ekibi, kulübün çıkarlarını ön planda tutan ilgili bir hissedardan bahsediyor ve lisans komisyonunun kararıyla ifade edilen güvene minnettar olduklarını söylüyor.

Bir sonraki adım, noterde işlemin resmi olarak tamamlanmasıdır. Satın alma bedeli, noterin emanet hesabına yatırılmıştır. Gerekli belgeler imzalanır imzalanmaz, tüm hisseler kesin olarak Sterkhouders B.V.’nin mülkiyetine geçecektir.

Belediye Başkanı Ahmed Marcouch da bu habere sevinçle tepki gösterdi. “Vitesse nihayet ait olduğu yere geri dönüyor: şehrimizin ve bölgemizin eline. Gerçek Vitesse taraftarlarının eline,” diye yazan Marcouch, Sterkhouders ve taraftarlara çabaları için teşekkür etti. “Azim eden kazanır. Sarı-siyahlı güzel bir geleceğe doğru.”