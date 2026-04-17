Vitesse, dördüncü sıra mücadelesinde başarısız oldu; ADO Den Haag, zayıf RKC Waalwijk'i ezdi

ADO Den Haag, Cuma akşamı RKC Waalwijk'i paramparça etti; bu maçta, takımdan ayrılacak olan Michiel Kramer maç başlamadan önce onurlandırıldı. SC Cambuur, Doetinchem'de mağlup oldu ve Vitesse, bir beraberlik nedeniyle (henüz) Keuken Kampioen Divisie'nin dördüncü döneminin galibi olamadı, ancak bunun için başka sonuçların da çıkması gerekiyordu. Willem II, yükselme play-off'larına katılma hakkı için verilen mücadelede şu anda lider durumda.

Willem II, sekiz maçın ardından on dokuz puanla lider durumda. ADO, on sekiz puanla ikinci sırada. Vitesse, dördüncü periyotta bir maç kala on yedi puanla üçüncü sırada. Willem II, üçüncü periyotta periyot şampiyonluğuna çok yakındı, ancak sonunda SC Cambuur'a boyun eğmek zorunda kaldı. Bu arada, birinci ve ikinci sıradaki takımlar bir dönemi kazanmış olsalar bile, üçüncü sıradaki takıma play-off bileti verilmiyor.

ADO Den Haag - RKC Waalwijk 5-1

ADO, maçın henüz 12. dakikasında öne geçti. Muhteşem bir atak, Bryan Fiabema tarafından ikinci direğe gönderilerek 1-0'lık skoru belirledi. Ardından maçın temposu yükseldi. ADO şampiyonluğunu garantilemiş olmasına rağmen, hızını kesmedi. İkinci yarıda ADO, skoru 5-0'a taşıdı. Tim van der Leij, RKC adına skoru 5-1'e getirdi.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

Zaten üst lige yükselen SC Cambuur, Jort van der Sande ile öne geçti. Bonaire milli oyuncusu, Mark Diemers'in serbest vuruşunu köşeye kafayla gönderdi. Bu üstünlük uzun sürmedi. On dakika sonra Nathan Kaninda, güzel bir kontra atak sonrasında topu üst direğin altından sert bir vuruşla ağlara gönderdi. İlk yarı bitmeden Levi Schoppema ev sahibi takımı öne geçirdi. Kaleciyi çalımladıktan sonra zor bir açıdan golü attı. İkinci yarıda Joran Hardeman skoru 3-1'e getirdi. Sahaya çıkalı sadece on altı saniye olmuştu ki golü attı.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

Cuma akşamı Almere'de ilk 11'e geri dönen Ferdy Druijff, hemen etkisini gösterdi. Uzaktan yerden attığı şutla skoru 1-0'a getirdi. Kısa süre sonra Marley Dors, iyi bir atak sonrasında ev sahibi takımı 2-0 öne geçirdi. Dordrecht, devre bitmeden önce üst düzey yetenek Robin van Asten ile bir gol geriye gelse de, bu yeterli olmadı. Druijff ve Jamie Jacobs, ikinci yarıda skoru daha da artırdı: 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

Vitesse, dönem şampiyonluğuna doğru dev bir adım atma fırsatını kaçırdı ve MVV'yi yenemedi. Arnhem'de ev sahibi takım konuk takımdan çok daha iyiydi, ancak gol atmayı başaramadı: 0-0. Vitesse artık lider değil, dönem üçüncüsü.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen, maçın henüz 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Forvet, köşe vuruşundan gelen topu uzak köşeye güzel bir kafa vuruşuyla gönderdi. Üç dakika sonra Siegert Baartmans, Tilburg ekibini 2-0 öne geçirdi. Uzun süren bir sakatlığın ardından ilk 11'e dönen Finn Stam, ikinci yarıda skoru belirledi. Dönerek uzak köşeye güzel bir şut attı.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Anthony van der Hurk büyük bir fırsatı kaçırırken, sol bek Koen Jansen 17. dakikada skoru açmayı başardı. İlk yarı bitmeden Joshua Nisbet, Roda'yı 2-0 öne geçirdi. On altı metrenin hemen dışından vurduğu top, direğin içinden ağlara gitti.

Ancak ikinci yarıda Roda, üstünlüğünü tamamen kaybetti. Romano Postema, bu sayede ilerleyerek skoru 2-1'e getirdi. Emmen 10 kişi kalsa bile, ev sahibi takımdan daha iyi oynadı. Sonunda Postema, skoru 2-2'ye getirdi.

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Helmond'a gelen taraftarlar, paralarının karşılığını pek alamadılar. Gol görmedik, ancak VVV-Venlo ikinci yarı ilerledikçe daha da güçlendi. Yine de sert bir darbe vuran taraf Helmond Sport oldu. Yedek oyuncu Labinot Bajrami 1-0'ı kaydetti ve Noah Makanza kısa süre sonra ev sahibi takımın üstünlüğünü ikiye katladı. Helmonderlar için, aksi takdirde sıkıcı geçen bir sezonda hoş bir galibiyet oldu.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

De Herdgang'da ilk yarı pek heyecan verici geçmedi. Ancak yaklaşık bir saatlik oyunun ardından Jong Ajax, Don O'Neil'in uzak köşeye attığı golle öne geçince durum değişti. Bu gol, Amsterdamlı gençlerin galibiyetine yetti; Jong PSV ise son yarım saatte bu küçük farkı kapatamadı.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-0

Teknik direktör Jan Poortvliet'in sözleşmesini uzattığı FC Eindhoven, Utrecht'te dramatik bir gece yaşadı. John Neeskens bir penaltıya neden oldu ve bu penaltıyı Rafik El Arguioui gole çevirdi. Sadece iki dakika sonra Tijn den Boggende skoru 2-0'a taşıdı. Aynı Den Boggende, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra skoru 3-0'a taşıdı ve Jong FC Utrecht, kendi sahasında rahat ve kolay bir galibiyete bir adım daha yaklaştı. Uzatma dakikalarında Eindhovenli Amir Bryson kırmızı kart gördü.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo, Bryan van Hove'un beceriksizce bir penaltı vermesinin ardından dokuzuncu dakikada FC Den Bosch'u öne geçirdi. İkinci yarı başlar başlamaz Stan Maas, konuk takımın üstünlüğünü ikiye katladı. Mauresmo Hinoke, sadece iki dakika sonra TOP Oss'a yeniden umut verdi. İkinci yarının ortalarında Mart Remans, yakın mesafeden attığı golle farkı kapattı. Stadyum dışından sahaya atılan havai fişekler nedeniyle, derbi maçın son dakikalarında bir süre durdu. Maçın yeniden başlamasının ardından, ilk yarının talihsiz oyuncusu Van Hove, skoru 3-2'ye getiren golü attı. Son dakikada oyuna giren Maxim Mariani, skoru 4-2'ye getirerek maçın sonucunu belirledi.