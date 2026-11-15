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MVV, pazar öğleden sonra evinde Vitesse'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Andries Jonker'in ekibi Keuken Kampioen Divisie'de yedinci sıraya yükseldi. Vitesse ise 11. sırada kaldı.

Maçın ilk net fırsatını konuk ekip yakaladı. Ceza sahasında rahat bir pozisyonda şut çeken Naoufal Bannis'in vuruşu çok zayıf kaldı ve Hugo Wentges topu kolayca kontrol etti.

Ardından iki takım da zaman zaman rakip kalede küçük tehlikeler yarattı ancak 26. dakikaya kadar net bir fırsat ortaya çıkmadı.

Vitesse savunmacısı Luuk Wouters, geriden gönderilen uzun topta kolayca ekarte edildi. Noa el Hamdaoui'nin ortasında topla buluşan Olivier Dumont, uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı: 1-0.

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Maastricht'teki maçın ikinci yarısı oldukça durgun başladı. İlk ciddi tehlike ancak 65. dakikada yaşandı.

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Finn Dicke, köşe vuruşunda topa ilk müdahaleyi yapan isim oldu. Uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top direğe takıldı.

Kısa süre sonra Vitesse bir kez daha endişeli anlar yaşadı. Oyuna sonradan giren Nino Zonneveld, ceza sahasında Elias Sierra'ya müdahalede bulundu. Konuk ekip adına şanslı olan, hakemin bu pozisyonda penaltı vermemesiydi.

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Bitime on dakika kala Vitesse Teknik Direktörü Rüdiger Rehm, Alexander Büttner'i oyuna aldı. Büttner, topla ilk buluşmasında Zonneveld'e kale önüne doğru bir orta yaptı. Zonneveld de güzel bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Vitesse'nin beraberlik sevinci uzun sürmedi. Golün ardından Maastricht ekibinin geliştirdiği ilk atak golle sonuçlandı. Sierra, uzaktan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

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Maçın ardından Arnhem'den gelen taraftarlar oyunculara tepki gösterdi. Deplasman tribününden "Utancınızdan yerin dibine girin" tezahüratı duyuldu.