Feyenoord'un kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa, Eindhoven'da kendine özgü falsolu bir şutla PSV karşısında kritik 1-1'lik beraberliği getirdi. Kaptan Luciano Valente, devre arasında takım içinde yapılan sert ve açık sözlü konuşmanın lig liderinin ikinci yarıdaki çarpıcı taktiksel toparlanmasına ilham verdiğini açıkladı.

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Hadj Moussa Feyenoord'u liderlikte tutan puanı getirdi

Feyenoord, PSV karşısında geriden gelerek 1-1 berabere kaldı ve Eredivisie'nin zirvesindeki dört puanlık farkı korudu. Giovanni van Bronckhorst'un ekibi ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı ve Guus Til'in yakın mesafeden attığı golle geriye düştü.

Ancak konuk ekip, yıldız oyuncusu Anis Hadj Moussa'nın öncülüğünde ikinci yarıda çok farklı bir performans sergiledi.

Cezayirli kanat oyuncusu, 55. dakikada sağ kanattan içeri kat ederek sol ayağıyla yaptığı harika vuruşla topu uzak köşeye gönderdi.

Valente: Feyenoord'un ilk yarıdaki performansı kabul edilemezdi

Feyenoord kaptanı Luciano Valente, takımının tutuk geçirdiği ilk 45 dakikayı açık sözlülükle değerlendirdi. Valente, ESPN'e yaptığı açıklamada, “Oyun çok açıktı; her ikili mücadeleyi kazandılar ve topla oynarken çok özensizdik” dedi.

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“Devre arasında bunun kabul edilemez olduğunu ve performansımızı gerçekten bir üst seviyeye çıkarmamız gerektiğini söyledik. PSV deplasmanında sonuç almak istiyorsanız elinizden gelen her şeyi ortaya koymalısınız.”

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Valente, “İkinci yarıda çok farklı bir Feyenoord gördüğünüzü düşünüyorum. Bence beraberliği hak ettik ve skoru 1-2'ye getirecek fırsatlar da yakaladık. Kazanabilirdik bile” diye ekledi.

Hadj Moussa golünün sırrını ve mental gücünü anlattı

Hadj Moussa, maçı değiştirmeden önce ilk yarıdaki performansının yetersiz kaldığını kabul etti. Hadj Moussa, ESPN'e yaptığı açıklamada, “Devreden sonra daha fazlasını yapmam gerektiğini biliyordum. İkinci yarıda takım olarak da çok iyi oynadık. Böylece hamlemi yapmak için topla biraz daha fazla buluştum” dedi.

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Beraberliği getiren golünü anlatan kanat oyuncusu, “Önümde çok fazla boş alan vardı. Bu yüzden hızlıca şut çekmek için soluma döndüm. Oynamadığım zamanlarda bile bunu yapabileceğimi biliyorum. Sanırım teknik direktörün beni oyundan çıkarmamasının nedeni bu” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kanat oyuncusunun başlangıçtaki aksiliklere rağmen denemekten vazgeçmemesini övdü.

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Lig lideri şampiyonluk yarışındaki yenilgisiz avantajını korudu

Eindhoven'da zorlu mücadele sonunda alınan bir puan, Feyenoord'un takipçileriyle arasındaki kritik dört puanlık farkı korumasını sağladı.

Valente ve takım arkadaşları, zorlu deplasman atmosferlerinde sonuç almak için gereken direnci gösterdi.

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Feyenoord, şimdi zirvedeki yerini korumak için önündeki maçlara hazırlanacak.