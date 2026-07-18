Al-Ittihad Kulübü, Alman teknik direktörü Jens Wessing’in kararı üzerine, geleneksel rakipleri Al-Nassr ve Al-Hilal’ın eski oyuncusuyla sözleşme imzalamaktan vazgeçti.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Ittifaq'ın kanat oyuncusu Khaled Al-Ghanam'ın, Al-Ittihad'a transferi konusundaki görüşmelerin tıkanmasının ardından yarın Pazar günü İspanya'nın Alicante kentindeki takım kampına katılacağını bildirdi.

Al-Ittihad ve Al-Ittifaq kulüpleri, Khaled Al-Ghanam'ın transferini sonuçlandırmak için müzakerelerde ileri aşamalara gelmişlerdi, ancak müzakereler aniden durdu.

Suudi gazete, bu duraklamanın sebebinin Alman teknik direktör Jens Wising olduğunu, çünkü Wising'in Al-Ittihad yönetimine transferin resmi olarak tamamlanması için onay vermediğini açıkladı.

Buna ek olarak, Al-Ittifaq kulübü, Suudi kanat oyuncusunun Al-Ittihad’a transferini onaylamak için 10 milyon dolarlık bir bedel talep etti; bu da transferin resmi olarak tamamlanmasını şu ana kadar engelledi.

Önümüzdeki birkaç saat içinde, ister müzakerelerin yeniden başlamasıyla ister transfer sürecinin tamamen sonlandırılmasıyla olsun, konunun resmi olarak netleşmesi bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sergilediği olağanüstü performansın ardından birçok kulübün ilgisini çekmişti; Roshen Ligi’nde 13 gol atarak en çok gol kaydeden Suudi oyuncu olmuştu.

El-Ghanam daha önce birçok Suudi kulübünde forma giymişti. Bunlar arasında, A takımında bir sezon forma giydiği Al-Qadisiyah, 3 yıl boyunca forma giydiği Al-Nassr, Al-Fateh ve Al-Ittifaq’ın yanı sıra, bir önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Al-Hilal de yer alıyor.