"Virüs, Norveç'in hayalini yıkıyor"... İngiltere maçı öncesinde Haaland'ın yerine başka bir oyuncunun oynatılmasına ilişkin şok edici perde arkası detayları

Norveç milli takımı, İngiltere’ye karşı 2-1’lik heyecan verici bir mağlubiyetin ardından, 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme konusunda tarihi bir fırsatı kaçırdı.

Erling Haaland, bu heyecan verici maçta gösterdiği büyük çabaya rağmen Norveç'i elenmekten kurtaramadı.

Ancak eski Chelsea forveti Tony Cascarino, Erling Haaland'ın Dünya Kupası'nda Norveç'in İngiltere'ye yenildiği maçta hastalık nedeniyle oyundan alındığını söyledi.

Ancak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar ve ITV kanalının spor yorumcusu Gary Neville, 25 yaşındaki Haaland'ın uzatmaların ortasında oyundan çıkarılması karşısında şaşkına döndü.

1990 ve 1994 Dünya Kupaları'nda İrlanda Cumhuriyeti milli takımında forma giyen Cascarino, Manchester City'nin forvetinin virüs kaptığını doğrulayan bir mesaj aldığını açıkladı.

"World Cup Weekender" gazetesine konuşan Cascarino, "Maçın ortasında Erling Haaland'ın iyi hissetmediğini belirten bir mesaj aldım. O da bir rahatsızlıktan muzdaripti" dedi.

Ve şöyle devam etti: “Fiziksel olarak iyi durumda görünmüyordu. Zaten topa pek dokunmuyordu, ama enerji eksikliği beni de şaşırttı.”

Norveç'in İngiltere ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıkları, takım kampında bir virüsün yayılmasıyla sekteye uğradı.

Bu durum, birçok oyuncuyu maça çıkmaya hak kazanmak için zamana karşı bir yarışa soktu.

Arsenal’in kaptanı Martin Ødegaard, maçtan önceki günlerde bazı takım arkadaşlarının kendilerini hasta hissettiklerini itiraf etti.

Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken, Haaland’ı daha erken oyundan almadığından pişman olduğunu iddia etti.

İngiltere'nin beraberlik golünün ardından öfkeyle yardımcı antrenöre bir su şişesi fırlatan Solbakken, "Onu oyundan çıkarmak zor bir karar değildi çünkü işi bitmişti... Belki de onu on dakika önce oyundan çıkarmalıydım" dedi.

Norveç’in elenmesi, turnuvada yedi gol atan Erling Haaland’ın Altın Ayakkabı ödülünü kazanma umutlarını sona erdirdi. Haaland, yarı finale yükselen Kylian Mbappé ve Lionel Messi’den bir gol geride kaldı.

Ancak Haaland, Dünya Kupası’nın geri kalan maçlarında İngiltere’yi destekleyeceğini açıklayarak sürpriz yaptı.