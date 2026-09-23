Virgil van Dijk’tan Noa Vahle’ye sert tepki: “Bunu senin meslektaşların yazıyor, düpedüz saçmalık!”

Virgil van Dijk, Çarşamba sabahı Zeist'teki basın buluşmasında Noa Vahle'yi uyardı. Hollanda Milli Takımı'nın savunmacısı, Dünya Kupası'nda Fas'a karşı beş savunmacıyla oynamanın kesinlikle kendi fikri olmadığını söyledi.

Hollanda, geçen yaz Dünya Kupası son 16 turunda Fas tarafından elenmişti. Kuzey Afrika ekibi, penaltılar sonrası Hollanda Milli Takımı'nı geçti.

Tüm grup aşamasını 4-3-3 oynadıktan sonra, dönemin milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Fas karşılaşması için bir anda beş savunmacılı sisteme geçme kararı almıştı.

Bu tercih dramatik şekilde sonuçlandı. Hollanda, maç boyunca sahada ezildi ve 1-1'lik skorla iyi kurtuldu. Van Dijk, maçın ardından Koeman'ın kararını savundu; bunun üzerine De Telegraaf'tan Mike Verweij, bu fikrin kısmen Van Dijk'tan çıktığını öne sürdü.

Van Dijk, Çarşamba sabahı basın toplantısında bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Noa Vahle, Talpa adına geçen yaz Dünya Kupası ve orada nelerin ters gittiği konusunda çok düşünüp düşünmediğini sorunca, savunmacı sert bir yanıt verdi.

Liverpool kaptanı, “İyi iş çıkarmadık. Bunu hızlı şekilde değiştirmek bize düşüyor. Sonradan çıkıp şunu ya da bunu farklı yapmalıydık demek kolay” diye konuştu.

Van Dijk, “Senin meslektaşlarından biri, beş savunmacıyla oynamanın benim fikrim olduğunu söyledi. Bu gerçekten düpedüz saçmalık ama Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Gerçekler bunlar” ifadelerini kullandı.