Virgil van Dijk, Noa Vahle’ye sert çıktı: “Bunu senin meslektaşların yazıyor, düpedüz saçmalık!”

Virgil van Dijk, Çarşamba sabahı Zeist'teki basın buluşmasında Noa Vahle'yi sert şekilde uyardı. Hollanda Milli Takımı'nın savunmacısı, Dünya Kupası'nda Fas'a karşı beş savunmacıyla oynamanın kesinlikle kendi fikri olmadığını söyledi.

Hollanda, geçen yaz Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fas tarafından elendi. Kuzey Afrika ekibi, penaltıların ardından Hollanda Milli Takımı'na üstünlük kurdu.

Grup aşamasının tamamında 4-3-3 oynadıktan sonra dönemin milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Fas maçında bir anda beş savunmacılı sisteme geçme kararı almıştı.

Bu tercih tam anlamıyla felaketle sonuçlandı. Hollanda, maç boyunca tamamen baskı altında kaldı ve 1-1'lik skorla adeta kurtuldu. Van Dijk maçın ardından Koeman'ın bu tercihini savunmuştu, bunun üzerine De Telegraaf'tan Mike Verweij, fikrin kısmen Van Dijk'tan çıktığını öne sürmüştü.

Bunun kesinlikle doğru olmadığını Çarşamba sabahı basınla sohbetinde söyleyen Van Dijk, Talpa adına soru soran Noa Vahle'nin geçen yaz Dünya Kupası ve orada nelerin yanlış gittiği hakkında çok düşünüp düşünmediğini sorması üzerine sert bir tepki verdi.

Liverpool kaptanı, “İyi iş çıkaramadık. Bunu hızlı şekilde değiştirmek bize bağlı. Sonradan dönüp bakınca şunu ya da bunu farklı yapmamız gerektiğini söylemek kolay” diyerek sözlerine başladı.

Van Dijk, “Senin meslektaşlarından biri tarafından, beş savunmacıyla oynamanın benim fikrim olduğu söylendi. Bu gerçekten düpedüz saçmalık ama Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Gerçekler bunlar” ifadelerini kullandı.



