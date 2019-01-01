Virgil van Dijk: Messi'yle her sezon karşılaşmak zorunda olmadığım için minnettarım

Liverpool'un gözde oyuncularından Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lionel Messi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de yılın futbolcusu seçilen Virgil van Dijk, Messi ile her sezon karşılaşmak zorunda olmadığı için minnettarlığını dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında , 'nin muhteşem performansıyla 'a karşı 3-0 galip geldi.

Van Dijk maç sonrası verdiği demeçte, "Messi'yle karşı karşıya geldiğinizde ve elinden gelenin en iyisini yaptığında, ona karşı hiçbir şey yapamazsınız. İspanya'da oynamadığım için minnettarım ve onunla her sezon karşılaşmak zorunda değilim. İki gol attı ve çok hayal kırıklığına uğradım. Maçı kazandı ancak savaşı henüz kazanmadı." ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcu, henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve Liverpool'un kendi evinde turu geçebileceğini belirtti. Van Dijk, DAZN'a verdiği röportajda, "Futbolda her şey mümkündür. Buna inanıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz ve bugün gösterdik ki onlara karşı büyük şanslar yakalayabiliyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde finalisti belirleyecek rövanş mücadelesinde 7 Mayıs Salı günü Liverpool, Barcelona'yı konuk edecek.