Virgil van Dijk: Man City'nin 9 puan önündeyiz diye kutlama yapacak değiliz

Liverpool'lu yıldız Virgil van Dijk, şampiyonluk için daha kontrollü bir yol izlemeleri gerektiğini ifade etti.

Virgil van Dijk, geçtiğimiz sezon acı veren deneyimlerin bu kez 'u şampiyonluk yarışında daha güçlü durmalarını sağladığını söyledi.

30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Liverpool, bu kez kupaya emin adımlarla ilerliyor. Kırmızıların yıldız futbolcusu Virgil van Dijk, geçen sezondan bir ders çıkardıklarını ve bu sezon daha kontrollü olduklarını dile getirdi:

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"Geçen yıldan dolayı çok fazla tecrübe edindik. Çoğu iyi şeyler, aynı zamanda daha iyi yapmamız gereken şeyler. Umarım geçen yıldan daha iyi tepki verebiliriz. Tüm sezon boyunca bu şansa sahip olmak gerekiyor ve şu anki durumumuzdan memnunuz. Bunu inkar edemeyiz. Ama sezon oldukça uzun ve hepimiz bunun farkındayız. Man City'nin 9 puan önündeyiz diye kutlama yapmayacağız."

Van Dijk, açıklamasının devamında ise "Mümkün olan her şeyi yaptık. Geçen seneden pişman olmamalıyız. Olağanüstü bir durumdu. Bu yıl ise herkes için yeni bir şans var. Zorlu bir periyottan geçiyoruz ve umarım herhangi bir sakatlık veya hastalık olmadan bu süreci tamamlarız" şeklinde konuştu.

Liverpool geçtiğimiz pazar günü 'i 3-1 mağlup ederek en yakın rakibi ve ile puan farkını 8'e çıkardı. Son şampiyon Manchester City ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.